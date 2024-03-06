«Росатом» пожаловался на недофинансирование портового терминала для СМП

«Росатому» не хватает 14,9 млрд руб. из бюджета на строительство портового терминала на мысе Наглейнын на Чукотке. Терминал необходим для отгрузки на экспорт медной руды с Баимского месторождения

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В бюджете на 2025–2026 годы отсутствует 14,9 млрд руб., необходимые для строительства морского грузового терминала на мысе Наглейнын в порту Певек (Чукотка). Об этом на конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» рассказал РБК Константин Стасюк, замдиректора департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП) — начальник отдела развития инфраструктуры СМП «Росатома».

По его словам, средства в полном объеме сегодня выделены только на 2024 год, на 2025-й в бюджете отсутствует 12,4 млрд руб., на 2026 год — не хватает еще 2,5 млрд руб.

«Мы входили в проект с нерешенным вопросом о финансировании. Минтранс взял на себя обязательство выделить из бюджета за счет программы «Развитие транспортной системы» 12,4 млрд руб. [на 2025 год]. В рамках госпрограммы средства, выделенные по лимиту Минфина, были распределены на другие цели. И чтобы обеспечить строительство терминала на мысе Наглейнын, теперь необходимо дополнительное финансирование», — рассказал Константин Стасюк.

«Росатом», как распорядитель бюджетных средств, в 2023 году подавал в Минфин бюджетную заявку, но она была отклонена, так как средства должен был предоставить Минтранс, объяснил менеджер госкорпорации. В 2024 году «Росатом» подготовит новую заявку.

При этом в пресс-службе «Росатома» уточнили, что строительство объектов федеральной собственности терминала ведется в соответствии с заключенным в декабре 2023 года госконтрактом, работы выполняются в соответствии с календарным планом. «Ведется подготовка строительной техники, материалов, мобилизация персонала для доставки к месту работ. Строительно-монтажные работы начнутся в мае 2024 года», — отметил представитель госкорпорации. Кроме объектов федеральной собственности в проекте также предусмотрены объекты инвестора (компания, развивающая Баимскую площадь. — РБК), источником их финансирования будут частные средства, добавил он.

Минтранс и Минфин не ответили на запросы РБК.

Что такое Баимское месторождение

Терминал на мысе Наглейнын строится под отгрузку на экспорт руды с месторождений Баимской медной площади, порт относится к инфраструктуре Северного морского пути. Благодаря короткому транспортному плечу она может вывозиться из порта Певек по СМП на восток — в страны Азии.

За развитие СМП, в том числе за строительство ледокольного флота и необходимой для круглогодичной навигации инфраструктуры, отвечает «Росатом». В 2022 году по СМП перевезено 34 млн т грузов, в 2023 году показатель вырос до 36,254 млн т грузов, в том числе по транспортному коридору везли СПГ, нефть, уголь, железорудный концентрат. Рост показателя объясняется тем, что грузоотправители переориентировали отправку грузов с западного направления (через порты Балтики в Европу) на восточное (через те же порты по СМП — в Азию).

Месторождение «Песчанка» имеет ресурсы в размере 9,9 млн т меди и 16,6 млн унций золота. Права на разработку месторождения у консорциума инвесторов, включающих Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в 2019 году за $900 млн (оплата была проведена денежными средствами и акциями) приобрела казахстанская KAZ Minerals. Компания планировала построить для проекта две обогатительные фабрики общей мощностью переработки 70 млн т руды в год и объемом производства 400 тыс. т в медном эквиваленте.

Летом 2023 года KAZ Minerals вышла из проекта, продав российскую «дочку» ООО «ГДК «Баимская» казахстанской компании Trianon Limited, которую, по данным Forbes Kazakhstan, контролируют основные владельцы KAZ Minerals.

Создание инфраструктуры на мысе Наглейнын оценивается в 31,8 млрд руб. Построить его должна компания «Межрегионстрой», которая выиграла в конце 2023 года тендер ФГУП «Гидрографическое предприятие» (подконтрольно «Росатому»). Предполагалось, что из общей суммы бюджет выделит 26,8 млрд руб., оставшиеся 5 млрд руб. поступят из «внебюджетных источников». По словам Стасюка, источник внебюджетного финансирования на данный момент не определен.

Собеседник РБК, близкий к «Росатому», утверждает, что внебюджетная часть будет профинансирована за счет госкорпорации и компании, которая разрабатывает Баимскую площадь. На данный момент стороны не договорились о том, в каких пропорциях они покроют необходимые для строительства 5 млрд руб. «Но у сторон есть почти год, чтобы договориться», — отмечает он.

В конкурсной документации к тендеру, выигранному «Межрегионстроем», говорится, что из 31,8 млрд руб. на строительство грузового терминала будет направлено 20,1 млрд руб., остальные 11,7 млрд руб. будут направлены на создание инфраструктуры для мобильных плавучих энергоблоков (МПЭБ), которые обеспечат проект энергией. На данный момент из четырех МПЭБ мощностью по 106 МВт, заложенных в проект, два заказаны в Китае. В КНР будут построены корпуса, которые доставят на петербургский Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где в них будут установлены реакторные установки РИТМ-200С производства ОКБМ имени И.И. Африкантова. Вся серия из четырех МПЭБ оценивается в 190,23 млрд руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что поднимать вопрос выделения недостающих средств на финансирование ключевых проектов должен Минтранс, как регулятор отрасли.

Гендиректор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что нехватка финансирования не выглядит критичной, так как сроки строительства Баимского ГОК, под который и создается терминал, сдвигаются как минимум на год. Он полагает, что на 2025 год проект получит меньший объем финансирования, чем изначально планировалось, а ввод терминала будет синхронизирован с началом работы Баимского ГОК.