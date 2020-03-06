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СМИ узнали о передаче бренда «Никола» связанным с его банкротством фирмам

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Права на бренд кваса «Никола» одного из крупнейших производителей этого напитка АО «Дека» в результате его банкротства могут перейти компаниям, связанным с инициатором его банкротства — Сити Инвест Банком. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к банкротству компании.

По данным газеты, одной из них может стать ООО «Декалитр», занимавшееся продажей продукции «Деки». Как писал «Коммерсантъ» в 2019 году, генеральный директор этой компании Олег Коржов занимает такую же позицию в ООО «Ирбис», которой через компанию «Исток» владеет «Ювент Партнерз», контролирующий акционер Сити Инвест Банка.

О том, что «Никола» может перейти третьим лицам, как отмечает газета, стало известно из карточки дела в Арбитражном суде Новгородской области. Банк ВТБ, один из кредиторов «Деки», обратился в инстанцию с требованием запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФИПС) регистрировать договор о передаче прав на бренд. Суд отказал в удовлетворении иска.

Основным владельцем «Деки», пишет газета, считается Николай Левицкий. В базе данных СПАРК, он указан как бывший гендиректор компании. Сейчас, согласно карточке в базе данных и выписке ЕГРЮЛ, ее возглавляет Маноли Хуравиди.

На настоящий момент в реестре ФИПС указано, что бренд «Никола» принадлежит кипрской компании Mediapoint, пишет «Коммерсантъ». Газета отмечает, что компания принадлежала Левицкому, на суде он сообщил, что передал ее по трастовому соглашению под контроль Сити Инвест Банку. В феврале Mediapoint подала заявление в ФИПС с просьбой передать права на бренд кваса третьей стороне. Представитель Роспатента Денис Савченко пояснил газете, что обращение должны рассмотреть в течение 45 дней.

Следователи пришли с обыском к производителю кваса «Никола»
Общество

В октябре 2019 года суд отказался включать требования со стороны банка в 2,5 млрд руб. в реестр кредиторов «Деки», сообщала газета. «Коммерсантъ» пояснял, что отказ был связан с участием Сити Инвест Банка в уставном капитале компании и у требований был корпоративный характер. В итоге основным кредитором «Деки» стал ВТБ с долгом в 692 млн руб.

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