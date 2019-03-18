Следователи пришли с обыском к производителю кваса «Никола»

Следователи пришли с обыском к производителю кваса «Никола»

В СК считают, что руководство АО «Дека» — компании — производителя кваса марок «Никола» и «Степан Тимофеевич» — уклонилось от уплаты налогов на 26 млн руб.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в АО «Дека» в Великом Новгороде, это компания — производитель кваса «Никола». В отношении компании возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, говорится на сайте СК по Новгородской области.

Следствие считает, что с июля по октябрь 2018 года руководство «Деки» предоставляло в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными данными и таким образом уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 26 млн руб. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в крупном размере).

Сейчас сотрудники СК и сотрудники управления МВД России по области проводят обыски на предприятии.

По данным СПАРК, головной компанией АО «Дека», зарегистрированного в Великом Новгороде, является ООО «Дженерал Инвест». Гендиректор «Деки» — Николай Левицкий. На сайте производителя «Николы» указывается, что системы продаж и дистрибуции предприятия охватывают Россию, страны СНГ, несколько европейских стран, США, Китай и Вьетнам.