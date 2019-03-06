Бывшего председателя ЕС выдвинули в совет директоров ЛУКОЙЛа

Действующий совет директоров компании утвердил список из 12 кандидатов, претендующих на 11 мест в совете. Состав совета директоров ЛУКОЙЛа не менялся с 2017 года, теперь же в списке кандидатов четыре новых имени

Вольфганг Шюссель (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Совет директоров ЛУКОЙЛа, состав которого с 2017 года не менялся, утвердил список кандидатов в новый состав. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Всего в списке 12 человек, претендующих на 11 мест в совете. Среди кандидатов в том числе глава компании Вагит Алекперов и председатель ее действующего совета директоров Валерий Грайфер, ректор Московского юридического университета им. Кутафина Виктор Блажеев и независимые директора Роджер Маннингс и Тоби Гати.

Среди кандидатов также четыре новичка:

Бывший замминистра финансов России, ныне член Совета директоров «Автотор Холдинг» Сергей Шаталов. Курировал в Минфине налоговую и таможенно-тарифную политику. Покинул министерство, выйдя на пенсию в январе 2016 года.

Вольфганг Шюссель — занимал пост федерального канцлера Австрии в 2000–2007 годах. С января по июль 2006 года был председателем Европейского совета. Его правительство в Австрии подало в отставку в октябре 2006 года после того, как возглавляемая Шюсселем Австрийская народная партия потерпела поражение на парламентских выборах. Сейчас Шюссель — руководитель форума «Диалог Европа — Россия».

Бывший управляющий «Тройки Диалог» и экс-глава Deutsche Bank в России Павел Теплухин. Сейчас является президентом «Матрикс Эдвайзорс» и членом совета директоров «Роснано».

Гендиректор Российской инновационной топливно-энергетической компании» (РИТЭК) Николай Николаев.

Из действующих директоров кандидатами в новый состав не стали бывший глава МИДа и экс-секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов, председатель совета директоров Symbiotics Иван Пикте и бывший заместитель председателя совета директоров Chevron Ричард Мацке.