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За год президентства Трамп обеднел на $400 млн
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За год президентства Трамп обеднел на $400 млн
Бизнес, 06 мар, 17:53
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За год президентства Трамп обеднел на $400 млн
Действующий президент США опустился на 766-е место в рейтинге богатейших людей мира от Forbes, потеряв более 200 позиций
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Состояние президента США Дональда Трампа за последний год уменьшилось на $400 млн и составляет сейчас $3,1 млрд (годом ранее было $3,5 млрд), следует из подсчетов экспертов журнала Forbes.

Трамп по-прежнему остается самым богатым президентом в истории США, однако в списке богатейших людей страны он не входит теперь даже в топ-250, а в мировом рейтинге он опустился на 766-е место, потеряв за год 222 позиции (занимал 544-е место).

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Основной причиной сокращения состояния Трампа эксперты Forbes называют падение стоимости принадлежащей ему недвижимости в Нью-Йорке, в первую очередь торговых центров. Активизация интернет-торговли все сильнее сокращает доходы офлайн-ретейлеров, которые вынуждены сокращать расходы на аренду.

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По подсчетам Forbes, только стоимость расположенной на 5-й авеню на Манхэттене Trump Tower за последний год упала на $41 млн, а стоимость расположенного неподалеку здания Niketown — сразу на $137 млн. Столь резкое падение в Forbes объясняют решением компании Nike отказаться от дальнейшей аренды здания — найти нового арендатора для помещений площадью более 6 тыс. кв. м. Trump Organization будет непросто, утверждают эксперты Forbes.

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Существенно сократилась, по оценке Forbes, и стоимость многих принадлежащих Трампу гольф-клубов и гостиниц. Вызванная действиями Трампа на посту президента поляризация американского общества привела к сокращению числа клиентов и выручки некоторых из этих заведений. Сильный удар нанесли скандалы вокруг Трампа и по компаниям, продающим право на использование его имени в названиях не принадлежащих ему зданий и товаров. По данным Forbes, вывески с именем Трампа уже убрали с отелей в Нью-Йорке, Торонто и Панаме.

В то же время стоимость принадлежащей Трампу офисной недвижимости заметно выросла. Например, небоскреб на Wall Street, 40, подорожал за год на $32 млн, а бизнес-центр на авеню Америки, в котором Трампу принадлежит доля 30%, — на $44 млн.

Общую стоимость личных активов Трампа (наличные, дома в Нью-Йорке, Флориде, Калифорнии и на карибском острове Сен-Мартен, самолеты и вертолеты) Forbes оценивает в $290 млн.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дональд Трамп , рейтинг Forbes
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