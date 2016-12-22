Безос вытеснил Гейтса с первой строчки рейтинга миллиардеров Forbes

Создатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос вытеснил сооснователя Microsoft Билла Гейтса с первой строки рейтинга миллиардеров Forbes. Безос впервые вошел в тройку богатейших людей планеты в прошлом году

Джефф Безос (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров 2018 года. Первые три позиции в нем занимают создатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет.

В тройку самых богатых людей планеты Безос вошел в прошлом году, в этом году он стал первым и пока единственным человеком в рейтинге Forbes, чей капитал описывается 12-значной цифрой и составляет, по оценке Forbes, $112 млрд. Его состояние за год выросло более чем на $39 млрд. Это самый большой скачок в размере состояния за всю историю, отмечает издание.

Состояние Билла Гейтса составители рейтинга Forbes оценили в $90 млрд, а состояние Баффета — в $83 млрд.

Результат Безоса не стал сюрпризом: в начале января он побил исторический рекорд по размеру состояния, который ранее принадлежал Гейтсу. Тогда Forbes оценил капитал Безоса в $104,4 млрд, Гейтса — в $92 млрд.

В середине февраля онлайн-ретейлер Amazon впервые обогнал Microsoft по рыночной стоимости и вошел в тройку лидеров самых дорогих компаний в мире: рыночная стоимость Amazon составила $702,46 млрд, Microsoft — $700,56 млрд.

На четвертой строке рейтинга разместился французский бизнесмен Бернард Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, который в прошлом и позапрошлом году даже не входил в топ-10 богатейших людей планеты. За год ему удалось заработать более $30 млрд, теперь его состояние оценивается в $72 млрд.

Замыкает пятерку самых богатых людей планеты, по версии Forbes, основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $71 млрд.

Основатель Zara испанец Амансио Ортега ($70 млрд) и мексиканский медиамагнат Карлос Слим ($67 млрд) занимают шестую и седьмую строки рейтинга Forbes.

Американские предприниматели братья Чарльз и Дэвид Кох, делят восьмое и девятое места с состоянием в $60 млрд у каждого. Они совместно владеют и управляют группой Koch Industries, одной из крупнейших в США частных компаний.

Замыкает десятку Ларри Элисон, сооснователь компании Oracle. Элисон покинул пост ее гендиректора в 2014 году, однако продолжает быть председателем совета директоров и техническим директором. Его состояние Forbes оценил в $58,5 млрд.