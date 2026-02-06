«Росатом» исключил продажу доли в ГК «Дело» после ходатайства Шишкарева
Логистика — стратегически значимое направление развития бизнеса госкорпорации «Росатом», поэтому продажа доли в ГК «Дело» не планируется, сообщили РБК в госкорпорации.
Ранее представитель основателя и совладельца ГК «Дело» Сергея Шишкарева сообщил РБК, что тот обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке 49% в УК «Дело» у «Росатома».
На данный момент Шишкареву принадлежат 50% компании. 49% контролирует «Росатом», а оставшийся 1% — «Трансмашхолдинг» (ТМХ). УК «Дело» — это головная структура холдинга «ГК Дело».
«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%.
В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого тот выкупал у Шишкарева 1% УК «Дело» и получал право назначать гендиректора. Должность впоследствии занял представитель «Трансмашхолдинга» Алексей Лебедев. Предполагалось, что ТМХ увеличит свою долю за счет сокращения участия «Росатома». Однако сделка не состоялась, причиной стали разногласия в оценке доли «Росатома».
В середине января «Росатом» заблокировал смену генерального директора УК «Дело». Шишкарев предлагал своих кандидатов, но госкорпорация не согласовала их, оставив руководителем Лебедева.
«Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, не имеет перспектив для ГК «Дело», — заявил тогда Шишкарев.
«Дело» — крупнейшая в России транспортно-логистическая группа. Как говорится на ее сайте, она является в стране лидером по морской перевалке и железнодорожной транспортировке контейнеров, а также глубоководной перевалке зерна.
Основные активы «Дела» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России «Трансконтейнер» и один из крупнейших операторов портовых терминалов Global Ports.
