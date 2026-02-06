«Росатом» исключил продажу доли в ГК «Дело» после ходатайства Шишкарева

«Росатом» считает логистику стратегически значимым направлением развития своего бизнеса и потому не намерен продавать долю в ГК «Дело», заявили в компании. Шишкарев ранее попросил ФАС одобрить покупку им 49% в УК у корпорации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Логистика — стратегически значимое направление развития бизнеса госкорпорации «Росатом», поэтому продажа доли в ГК «Дело» не планируется, сообщили РБК в госкорпорации.

Ранее представитель основателя и совладельца ГК «Дело» Сергея Шишкарева сообщил РБК, что тот обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке 49% в УК «Дело» у «Росатома».

На данный момент Шишкареву принадлежат 50% компании. 49% контролирует «Росатом», а оставшийся 1% — «Трансмашхолдинг» (ТМХ). УК «Дело» — это головная структура холдинга «ГК Дело».

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%.

В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого тот выкупал у Шишкарева 1% УК «Дело» и получал право назначать гендиректора. Должность впоследствии занял представитель «Трансмашхолдинга» Алексей Лебедев. Предполагалось, что ТМХ увеличит свою долю за счет сокращения участия «Росатома». Однако сделка не состоялась, причиной стали разногласия в оценке доли «Росатома».

В середине января «Росатом» заблокировал смену генерального директора УК «Дело». Шишкарев предлагал своих кандидатов, но госкорпорация не согласовала их, оставив руководителем Лебедева.

«Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, не имеет перспектив для ГК «Дело», — заявил тогда Шишкарев.