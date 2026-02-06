 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Совладелец ГК «Дело» решил купить 49% управляющей компании у «Росатома»

Шишкарев, владеющий 50% компании, попросил ФАС согласовать покупку 49% в УК «Дело» у «Росатома». Ранее стороны разошлись в оценке доли последнего, их соглашение с ТМХ сорвалось, а «Росатом» заблокировал смену гендиректора УК
Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев, которому сейчас принадлежат 50% компании, обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке 49% в УК «Дело» у «Росатома». Об этом РБК сообщил представитель Шишкарева.

Представитель «Росатома» сказал РБК, что госкорпорация не подавала встречное ходатайство в ФАС на выкуп доли Шишкарева в ГК «Дело».

«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело»
Бизнес
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%.

«Дело» — крупнейшая в России транспортно-логистическая группа. Как говорится на ее сайте, она является в стране лидером по морской перевалке и железнодорожной транспортировке контейнеров, а также глубоководной перевалке зерна. УК «Дело» — это головная структура холдинга.

Основные активы «Дела» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России «Трансконтейнер» и один из крупнейших операторов портовых терминалов Global Ports.

Как отмечает «Коммерсантъ», еще одно ходатайство о выкупе оставшегося 1% акций УК «Дело» у структуры «Трансмашхолдинга» после прекращения переговоров о трехстороннем партнерстве, ранее поданное в ФАС, все еще находится на рассмотрении службы. Сам по себе факт подачи ходатайства не свидетельствует о завершении переговоров по выкупу: стороны еще оценивают пакет, поясняло издание.

В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого тот выкупал у Шишкарева 1% УК «Дело» и получал право назначать гендиректора. Должность впоследствии занял представитель «Трансмашхолдинга» Алексей Лебедев. Предполагалось, что ТМХ увеличит свою долю за счет сокращения участия «Росатома». Однако сделка не состоялась, причиной стали разногласия в оценке доли «Росатома».

В середине января «Росатом» заблокировал смену генерального директора УК «Дело». Шишкарев предлагал своих кандидатов, но госкорпорация не согласовала их, оставив руководителем Лебедева.

«Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, не имеет перспектив для ГК «Дело», — заявил тогда Шишкарев.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Герман Костринский Герман Костринский
логистика Сергей Шишкарев Росатом ФАС
Сергей Шишкарев фото
Сергей Шишкарев
предприниматель
2 февраля 1968 года
