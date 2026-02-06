Бывший владелец Домодедово подал новую жалобу в Верховный суд

Дмитрий Каменщик направил кассационную жалобу в Верховный суд. Он также подал ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока

Дмитрий Каменщик (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу в Верховный суд, следует из картотеки суда. В ней же указано, что он подал ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Это вторая жалоба по делу о передаче аэропорта в собственность государства. Первая была подана 23 января. В ней Каменщик просил пересмотреть решение о передаче аэропорта государству. 29 января Верховный суд вернул жалобу бизнесмена.

Представитель Дмитрия Каменщика сказал РБК, что жалоба подана повторно после устранения недостатков.

В июне 2025 года Арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче аэропорта Домодедово в доход государства. Генпрокуратура установила, что ООО «ДМЕ Холдинг», которое владело активами аэропорта Домодедово, оказалось под иностранным контролем. Надзорное ведомство указывало, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль), которые «следуют агрессивной политике западных государств». В сентябре Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию на решение передать Домодедово государству. В октябре надзорный орган сообщил о пресечении вывода 18,5 млрд руб. бывшим бенефициаром.

По итогам торгов 29 января новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево». Минтранс после покупки Домодедово назвал аэропорт «сложным активом», который требует значительных инвестиций.