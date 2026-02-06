 Перейти к основному контенту
0

В Toyota сменится генеральный директор

С апреля Toyota возглавит финансовый директор компании Кента Кон, а нынешний CEO Кодзи Сато, который проработал на посту гендиректора три года, займется отраслевым развитием корпорации
Toyota TM $237,19 -1,74% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Генеральным директором крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota с 1 апреля станет Кента Кон, финансовый директор компании.

На посту главы корпорации он сменит Кодзи Сато, который занял эту должность три года назад, в апреле 2023-го. Тот перейдет на пост вице-председателя и главного директора по отраслевому развитию.

Компания объяснила перестановку необходимостью повысить прибыль и «ускорить принятие управленческих решений». О назначении нового гендиректора Toyota объявила одновременно с публикацией результатов за третий квартал 2025-го, в котором автопроизводитель повысил прогноз прибыли на весь год почти на 12%, отмечает Reuters.

Рекордные продажи. Toyota становится мировым лидером шестой раз подряд
Авто
Фото:DongChedi

По данным компании, с апреля по декабрь прошлого года было продано 8 млн автомобилей по всему миру, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из них в США — 2,27 млн; рост составил 9,6%, несмотря на пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, передает Nikkei.

Назначение Кона произошло на фоне планов Toyota выкупить акции своей дочерней компании Toyota Industries за $33 млрд. Сделку критиковали инвесторы, назвав цену заниженной. По словам Джеймса Хонга, руководителя отдела исследований мобильности Macquarie Group, Кона считают «главным организатором» сделки по поглощению. «Я думаю, что у Кона, по сути, больше опыта в решении финансовых вопросов, чем у Сато, который пришел из отдела разработки продукции», — сказал он Reuters.

По итогам 2025 года Toyota возглавила топ-30 крупнейших автопроизводителей мира, который составило аналитическое агентство Focus2Move. Доля компании на мировом авторынке выросла до 12,3%. В первую тройку вошли также Volkswagen (9,7%) и Hyundai-Kia (8%).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Toyota Генеральный директор CEO автопроизводитель отставки и назначения
