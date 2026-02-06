 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
WSJ раскрыла детали сделки компаний Маска — крупнейшей по стоимости в США

WSJ: крупнейшую по цене в истории США сделку SpaceX и xAI закрыли за два дня
По данным издания, сделка о слиянии компаний бизнесмена Илона Маска была закрыта всего за два дня. Это стало крупнейшим корпоративным объединением по стоимости в истории США
Фото: David J. Phillip / AP / ТАСС
Фото: David J. Phillip / AP / ТАСС

Сделка о слиянии основанной Илоном Маском компании SpaceX и разработчика чат-бота Grok — xAI — была закрыта всего за два дня, она стала крупнейшим по цене корпоративным объединением в истории США, пишет The Wall Street Journal.

Однако подготовительная работа велась за кулисами с тех пор, как Маск заявил о размещении в космосе спутников с ИИ в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в середине января, отмечает издание.

В течение нескольких дней банкиры Morgan Stanley подготовили оценку стоимости обеих компаний, сообщили источники The Wall Street Journal. Согласно оказавшимся в распоряжении газеты документам, совет директоров SpaceX определил стоимость своей компании в $1 трлн, а совет директоров xAI — в $250 млрд.

Банкиры Morgan Stanley работали с обеими сторонами сделки, что является довольно необычной практикой, отметила WSJ. Это объясняется тем, что обе компании контролирует Илон Маск.

Банк оценил стоимость SpaceX в верхнем диапазоне в $1,26 трлн, а xAI — до $294 млрд. В итоге обе стороны остановились на «круглых цифрах». В материале отмечается, что названная стоимость первой компании значительно выше оценки в $800 млрд, на которую SpaceX ориентировалась при недавней вторичной продаже акций.

Профессор финансов Чикагского университета Стив Каплан заявил WSJ, что сделка по слиянию напоминает соглашения пузыря доткомов. Он сравнил это с объединением AOL и Time Warner в 2001 году, которое привело к провалу. Слияние интернет-провайдера AOL и Time Warner произошло в 2000 году. По его итогам была создана AOL Time Warner Inc. Предполагалось, что после этого популярность Time Warner значительно вырастет. Однако уже в 2002 году объединенная компания отчиталась о рекордных убытках в $99 млрд. В 2009 году AOL отделилась от медиахолдинга Time Warner и снова стала независимой.

«В этом и заключается главная сложность. Они сами определили свои оценки и коэффициенты обмена акциями, и невозможно понять, насколько эти цифры точны, особенно с учетом того, что ни одна из компаний не является публичной», — сказал эксперт.

О том, что SpaceX приобрела xAI, компания объявила 3 февраля. В сообщении компании было сказано, что это сделано для создания вертикально интегрированного инновационного центра «на Земле и за ее пределами». Он должен объединить искусственный интеллект, ракеты, интернет, а также связь с мобильными устройствами.

Маск называл первоочередной задачей объединенной компании запуск с Земли спутников с ИИ. По мнению предпринимателя, через несколько лет космос станет самым дешевым способом вычислений с использованием искусственного интеллекта. Маск пояснял, что спрос на электроэнергию для этого невозможно удовлетворить с помощью наземных решений без ущерба для окружающей среды.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
Бизнес
Илон Маск

Пузырь доткомов— экономический пузырь, существовавший примерно с 1995 по 2001 год. Образовался в результате взлета акций интернет-компаний и переориентирования других игроков на интернет-бизнес. В 2001 году технологический индекс NASDAQ обвалился, пузырь лопнул, что привело к банкротству огромного количества интернет-стартапов.

Авторы
Теги
Романов Илья
Илон Маск Space X искуственный интеллект США сделка
