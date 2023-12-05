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Бизнес ,  
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Глава «Мотор Сич» признал провал сотрудничества с Западом

Reuters: глава «Мотор Сич» признал провал сотрудничества с Западом
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» испытывает проблемы с привлечением партнеров на Западе после отказа от сотрудничества с Россией, рассказал Reuters генеральный директор Алексей Никифоров.

Как отмечает агентство, «Мотор Сич» по-прежнему является основным производителем вертолетных авиационных и двигателей на Украине, в том числе для некоторых крупных грузовых самолетов.

По словам Никифорова, его команда уже почти год пытается договориться о сотрудничестве с крупнейшими западными корпорациями, такими как Lockheed Martin и RTX, однако пока никаких итогов достигнуто не было. «Мы хотим повернуться к Западу», — подчеркнул он.

В то же время опрошенные Reuters руководители американских оборонных компаний, чиновники и эксперты отмечают, что потенциальному сотрудничеству с «Мотор Сич» препятствуют множество факторов. Собеседники агентства указали, что украинской компании сначала нужно доказать, что она может вести бизнес в соответствии с правилами США и Европы.

Так, один из руководителей американской оборонной компании рассказал, что многие «устаревшие» украинские оборонные компании столкнутся с «красными флагами» при проведении процедур комплаенса, проводимых западными корпорациями. Эти проблемы не являются непреодолимыми, но могут затянуть процесс утверждения соглашений о совместном производстве, сказал источник.

Директор COSA Solutions (компания помогает западным предприятиям выйти на украинский рынок) Павел Верхняцкий рассказал Reuters, что у «Мотор Сич» плохая репутация с точки зрения управления активами и эффективности запуска и развития проектов.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира компании расположена в городе Запорожье, который в находится под контролем Украины. Осенью прошлого года Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. Временной столицей региона стал город Мелитополь. 

Предприятие было основано в городе Александровске (ныне Запорожье) в 1907 году. До 1915 года завод выпускал сельскохозяйственные механизмы и инструменты, выполнял различные виды механической обработки. После прихода к власти большевиков предприятие сосредоточилось на производстве авиационных двигателей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Мотор Сич «Мотор Сич»

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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