Нефтяные компании получат почти ₽200 млрд бюджетных компенсаций

Выплаты бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за октябрь составили 192,7 млрд руб. Ранее аналитики в отрасли оценивали объем выплат в 255–291 млрд руб.

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Нефтяные компании за октябрь получат 192,7 млрд руб. в качестве компенсационных бюджетных выплат за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливного демпфера), согласно сведениям Минфина. В конце октября отраслевые эксперты, опрошенные «Интерфаксом», подсчитали, что компании могут получить от бюджета от 255 до 291 млрд руб. при условии, что демпфер рассчитываться с коэффициентом 1.

В рамках топливного демпфера, который действует с 2019 года, правительство платит нефтяным компаниям, если экспортные цены на бензин и дизель выше внутрироссийских. Если они, наоборот, выше экспортных, то компании, напротив, направляют в бюджет часть своей прибыли. В 2022 году объем компенсаций нефтяникам составил 2,171 трлн руб.

Ранее нефтяные компании не получили демпферные выплаты за сентябрь, поскольку цены на бирже в сентябре были слишком высокими. В исследовательской группе «Петромаркет» 3 октября подсчитали, что общий объем выплат мог бы составить 145 млрд руб. (60 млрд руб. по автобензину, 85 млрд руб. по дизтопливу). При этом за август демпферные выплаты составили рекордные за 2023 год 298,7 млрд руб., а за июль — 185,9 млрд руб. Всего за январь—октябрь 2023 года сумма таких компенсаций составила 1,33 трлн руб., что более чем на треть меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.

В начале октября правительство утвердило комплекс мер по борьбе с ростом цен на топливо. Одним из ключевых пунктов было повышение в Налоговом кодексе с 1 октября коэффициента для демпфера с 0,5 до 1, то есть был возвращен полный объем компенсаций на уровень августа, а сокращенный вариант проработал только один месяц — сентябрь.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить демпфер примерно на 30 млрд руб. в месяц. Он аргументировал, что государство компенсировало разницу между экспортными и внутренними ценами при высоких ценах на топливо на Западе, однако «сейчас западных рынков нет». Силуанов отметил, что «демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков». Ожидания рынка от снижения демпфера привело к началу ускорения роста цен на бензин в мае—июне и на дизтопливо — в августе.

В середине сентября цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побили рекорды. Впервые стоимость АИ-92 превысила 70 тыс. руб. за тонну, а цены на АИ-95 и дизтопливо — 76 тыс. и 75 тыс. руб. за тонну соответственно. По данным Росстата, розничная стоимость бензина и дизеля за первые девять месяцев 2023 года выросла на 9,86 и 11,26% при накопленной общей инфляции 4,32%.

На этом фоне правительство 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтопливо, который позже неоднократно ослаблялся, но частично все еще действует для части дизтоплива. Для бензина ограничения были отменены 17 ноября, а для летнего дизеля запрет прекратил действие 22 ноября.

Действия властей, включая повышение в октябре доли продажи на бирже бензина с 13 до 15% и дизеля с 9,5 до 12,5%, позволило стабилизировать цены. К 5 декабря оптовая стоимость летнего дизтоплива снизилась к максимуму на 26,2%, до 55,413 тыс. руб. за тонну (однако выросла за последнюю неделю на 3,5%), АИ-92 — на 36,9%, до 44,523 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — на 37,7%, до 47,925 тыс. руб. за тонну.