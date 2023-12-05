Бизнес в декрете: как женщины в России начинают и развивают малый бизнес

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По данным Минэкономразвития, сейчас в России свой бизнес развивают более 1,5 млн женщин. «Сегодня женщины в бизнесе себя реализуют так же, как в медицине и в педагогике. В настоящий момент в России женщин-предпринимателей примерно столько же, сколько в стране женщин-учителей (свыше 1 млн, по статистике Минпросвещения) и женщин-врачей (430 тыс., по данным ВОЗ) вместе взятых», — сообщил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. При этом недавний опрос ВЦИОМа показал, что число женщин-предпринимателей имеет большой потенциал к росту — почти каждая вторая молодая россиянка (46%) хочет открыть свой бизнес в ближайшие годы.

Растущую популярность открытия своего дела среди российских женщин замминистра экономики России Татьяна Илюшникова объясняет несколькими факторами: «Поддержка предпринимательства, в том числе женского, находится в фокусе внимания государства. В частности, мы стараемся снизить барьеры и тем самым обеспечить для женщин-предпринимателей более легкий старт и поддержку в период становления. Также мы показываем кейсы уже действующих и начинающих предпринимательниц, которые успешно совмещают работу и семью».

В частности, господдержка начинающих свой бизнес женщин осуществляется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован президентом России. Важно понимать, что получить ее можно по двум направлениям. С одной стороны, это общие для МСП программы, с другой — специализированные, направленные именно на начинающих предпринимательниц.

Материнство и бизнес

Среди программ второго направления — федеральная программа «Мама-предприниматель» с упором на обучение основам бизнеса. «Программа «Мама-предприниматель» ориентирована на преодоление главных барьеров, с которыми может столкнуться женщина на старте своего дела, — с нехваткой знаний о ведении бизнеса, с отсутствием стартового капитала, с неуверенностью в своих силах. Участницы программы проходят обучение, разрабатывают бизнес-план, а также получают возможность побороться за грант в размере 100 тыс. руб. на региональном уровне и до 1 млн руб. в федеральном этапе», — отметила Татьяна Илюшникова.

В 2023 году «Мама-предприниматель» прошла в 64 регионах страны, принято более 4600 заявок на участие, более 1800 женщин прошли обучение.

Например, в Хабаровском крае победу одержала Александра Графчикова, писательница в жанре фэнтези и мама трехлетней дочери. Она представила IT-проект «Мобильное приложение «Играссказ» с интерактивным погружением в славянскую мифологию. «Я очень хотела принять участие именно в программе «Мама-предприниматель» и была рада, когда прошла отбор, — рассказала Графчикова. — Мои главные потребности были в том, чтобы получить новые качественные знания в сфере бизнеса и познакомиться с женщинами, которые не боятся делать бизнес, воспитывая маленьких детей. Когда я заняла первое место — я была в шоке. Полученный грант я, конечно же, вложу в запуск своего проекта».

В Кемеровской области грант получила жительница Новокузнецка Кристина Мальцева, создающая натуральную косметику под брендом «Нежно бережно». По ее словам, за пять дней обучения она получила так много полезной информации, что теперь настала пора ее систематизировать и использовать на благо бизнеса. Свой грант Мальцева потратит на расширение производства и создание новых рабочих мест.

С одной стороны, образовательная составляющая является в программе «Мама-предприниматель» важной, она помогает встретить единомышленниц, расширить свой круг общения, тогда как денежные гранты — важное дополнение, а для кого-то и стартовый капитал, уверена замминистра экономики Татьяна Илюшникова. «Об эффективности программы свидетельствуют истории участниц, которые не стали победительницами, но в итоге тоже добились успеха, — подчеркивает Татьяна Илюшникова. — Это значит, что образовательная, консультационная и мотивационная части программы достаточно сильные, чтобы стать самостоятельной точкой роста».

Таким примером может служить история Юлии Казаковой из Челябинской области. Девушка занимается пошивом детского текстиля, в этом году подала заявку на участие в программе «Мама-предприниматель», но грант не выиграла. Однако она не растерялась и с помощью специалистов центра «Мой бизнес» доработала бизнес-план, оформила социальный контракт и перенесла производство в новое помещение. «Проект дал понимание, что надо меньше бояться и просто действовать, — рассказывает Казакова. — Несколько дней занятий и общения с экспертами помогли доработать бизнес-план и обрести уверенность в своих действиях».

Ради общего блага

Согласно тому же опросу ВЦИОМа, личностные качества и вероятность успеха у женщин и у мужчин при открытии своего дела россияне оценивают в целом одинаково. Однако до сих пор существует стереотипное представление о типичных «женских» предприятиях — в основном это сферы образования, общественного питания, здравоохранения, фешен- и бьюти-сферы и так далее. Однако у такого «гуманитарного» уклона есть и другая сторона: если среди самозанятых, ИП и представителей МСП женщин около 40%, то уже более 70% из них выбирают в бизнесе социальную направленность.

«Сегодня женское предпринимательство уже не поддается общественным стереотипам — это не только «ноготочки». Женщины представляют собой сильный класс управленцев: они могут руководить как парикмахерской, так и сложным производственным предприятием», — уверена замминистра экономики Татьяна Илюшникова. Более того, по ее словам, женщины в бизнесе уделяют больше внимания взращиванию специалистов, реже берут кредиты, раньше их погашают, а предприятия под их руководством быстрее окупаются.

Социальное же предпринимательство — это в первую очередь развитие человеческого капитала, говорит Татьяна Илюшникова: «Проекты в этой области приносят не только прибыль своему владельцу, но и пользу обществу: открывают для социальных групп доступ к уходу, работе, туризму и многому другому».

По словам заместителя министра экономического развития, сейчас в реестре Минэкономразвития России числится более 10 тыс. социальных предприятий, для которых действуют адресные меры поддержки. В частности, для них созданы Центры инноваций социальной сферы (ЦИСС) — сейчас их 49 по всей стране. Они проводят консультации, образовательные мероприятия, акселерационные программы, оказывают различные услуги социальным предприятиям. «Социальный бизнес может также рассчитывать на имущественную поддержку, гранты, субсидии», — добавила замминистра.

К примеру, социальные предприниматели могут получить грант от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (или до 1 млн руб. в районах Крайнего Севера) на расширение и развитие своего бизнеса. Обязательные условия программы — прохождение обучения в центре «Мой бизнес», софинансирование в размере 25% от стоимости проекта из собственных средств.

Также до конца 2023 года для социальных предпринимателей действует партнерская программа с HeadHunter, по условиям которой можно разместить бесплатные вакансии.

Так, например, Татьяна Новак реализует проект «Уютные вещи» в Магнитогорске. Его основная цель — социально-трудовая адаптация людей с ограниченными возможностями. Авторы проекта обучают основам декоративно-прикладного творчества, после чего у участников появляется возможность работать на дому в комфортных для себя условиях и полноценно реализовать себя на рынке труда. Созданную руками участников сувенирную продукцию под брендом «Уютные вещи» знает уже большинство жителей города — она регулярно представляется на ярмарках и событийных мероприятиях города. Главная движущая сила — люди: сейчас в работе принимают участие 57 волонтеров, а количество благополучателей выросло до 34. Проект реализуется с 2016 года и уже не раз получал поддержку от государства.

«Мы прошли большой путь. Многие не верили в успех проекта, но я рада, что нашлись те, кто поддержал начинание. Первый грант мы получили в 2016 году — тогда я увидела, что государство действительно заинтересовано в реализации таких инициатив. Дальше — больше: я выиграла два профильных обучения, что вместе с управленческим опытом помогло грамотно выстроить всю систему работы», — поделилась Татьяна.

Другой пример — история Ирины Киселевой из Тульской области. Девушка в 2014 году основала конно-спортивный реабилитационный клуб «Рыжий пони». С 2016 года в клубе появилось направление иппотерапии, или, как его еще называют, адаптивной верховой езды. Это метод восстановительной и профилактической двигательной коррекции, который полезен при детском церебральном параличе, аутизме, задержке в речевом развитии, синдроме Дауна и других заболеваниях. Предприятие получало государственную поддержку в региональном центре «Мой бизнес».

«Основная наша задача — это по возможности поставить на ноги как можно больше детей, научить их обслуживать себя, развить их умственно и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Наши услуги направлены не только на обычных детей, но и на деток-инвалидов, и мы не разделяем их на разные группы. Дети вместе тренируются, принимают участие в соревнованиях, взращивают в себе толерантность, учатся взаимовыручке и взаимопомощи. Наши дети любят животных, мы учим не только использовать лошадь как спортивный снаряд, но и ухаживать за лошадьми, дружить с пони», — отмечает Ирина Киселева.

Юлия Таранова из Калининградской области не так давно открыла образовательно-интеллектуальный центр «Атмосфера». Здесь наравне с обычными ребятами дополнительные знания смогут получить дети с ОВЗ. Центр уже принял первых гостей — подростковую группу робототехников. В дальнейшем здесь будут проходить тематические лагеря: помимо залов для занятий в центре оборудовано 11 комнат для проживания.