В Думе заявили о послаблениях для некоторых банков в законе о биометрии

Банки с базовой лицензией получат послабление в области введения систем для сбора биометрических данных клиентов, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Вопрос, по его словам, передадут на усмотрение ЦБ

Анатолий Аксаков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В закон о сборе банками биометрических данных клиентов будут внесены поправки, которые позволят Центробанку не наказывать кредитные организации с базовой лицензией за нарушение положений этого закона. Об этом, как сообщает портал «Банки.ру», заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Скорее всего, до конца года примем закон, который не обязывает банки с базовой лицензией отчитываться по международным стандартам, ну и пропишем нормы, связанные с биометрией.<…> То есть мы дадим право Центральному банку определять правила работы с биометрическими данными, которые будут в том числе предусматривать освобождение от закупки оборудования соответствующими организациями», — отметил Аксаков.

Речь идет о кредитных организациях с капиталом от 300 млн до 1 млрд рублей, получивших соответствующую лицензию.

«Мы договаривались не обременять их избыточной регуляторной нагрузкой», — пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Банк России и «Ростелеком» запустили Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволит гражданам, сдавшим данные для система распознавания голоса и лица, получать банковские сервисы дистанционно. Параллельно Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта готовит проект создания национального оператора биомедицинских данных.

По закону о биометрических данных, уже к концу 2018 года все кредитные организации должны обеспечить сбор биометрических данных и передачу в ЕБС в 20% своих отделений, а к концу 2019 года — в 100%. Ассоциация российских банков обращалась к регулятору с просьбой перенести сроки перехода на сбор биометрических данных клиентов. Тогда представители Банка России пояснили, что сроки переходного периода прописаны в законе и регулятор не может произвольно менять их.

В ноябре газета «Коммерсантъ» писала, что Центробанк провел опросы банков и их филиалов на предмет готовности к сбору биометрических данных. Как рассказал изданию топ-менеджер одного из региональных банков, что организация получила от ЦБ письмо с требованием доложить о процессе сбора биометрии. Собеседник газеты в банке из топ-20 рассказал, что руководителей филиалов банка пригласили в управление ЦБ для доклада о процессе внедрения сбора биометрии.

Он пояснил, что представителям банков задавали вопросы о том, ведется ли сбор биометрии, а если нет, кто когда он начнется.​