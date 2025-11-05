 Перейти к основному контенту
0

Минск сообщил о финальной стадии переговоров с Россией о цене на газ

В конце сентября Лукашенко сообщал, что вышел с Путиным на договоренности по газу на пятилетку
Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Переговоры с Россией о цене на природный газ для Белоруссии находятся на завершающей стадии, сообщил глава белорусского Минэнерго Денис Мороз на выступлении в нижней палате парламента республики.

«Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации — потребителей, — что в свою очередь приведет к сближению стоимости электрической энергии, производимой из природного газа», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Мороз отметил, что около 60% электроэнергии в стране в основном вырабатывается из газа, еще 40% обеспечивает Белорусская атомная электростанция.

Путин исключил проблему финансов при строительстве АЭС в Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Москва и Минск в феврале 2023 года подписали протокол о формировании цен на поставку газа, исходя из условий 2022 года и уровне наценки до 2025 года. Таким образом, газ обходится Белоруссии в $128,5 за 1 тыс. куб. м, такая же цена была в 2021 и 2020 годах, при этом расчеты производятся в российских рублях.

В конце сентября белорусский лидер Александр Лукашенко после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что стороны «вышли на договоренности» по газу не на один год, а на пять лет.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия газ цена на газ
