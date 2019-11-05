Stada за $660 млн купила права на «Кардиомагнил» и 19 других препаратов

Stada за $660 млн купила права на «Кардиомагнил» и 19 других препаратов

В рамках сделки компания Takeda передаст Stada портфель из 20 безрецептурных и рецептурных препаратов. В Stada назвали сделку крупнейшим в истории компании приобретением

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Фармацевтические компании Takeda и Stada подписали соглашение, в рамках которого первая передаст второй права на два десятка безрецептурных и рецептурных препаратов. В соответствии с условиями соглашения, Stada за $660 млн получит все права на данный портфель препаратов на территории России, Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, отмечается в сообщении Takeda.

В компании объяснили данную сделку необходимостью оптимизации портфеля за счет избавления от непрофильных активов, сокращения заемных средств и развития инвестиционных программ в ключевых для Takeda терапевтических областях. Общую прибыль от сделок со Stada и Acino (последней Takeda продала непрофильные активы в странах Ближнего Востока, Среднего Востока и Африки) в компании оценили примерно в $300 млн в 2018 году.

В передаваемый Stada портфель входят препараты для лечения диабета (в том числе «Випидия» и «Випдомет», сердечно-сосудистых (в том числе «Кардиомагнил» и «Эдарби») и респираторных заболеваний, а также биологически активные добавки.

Генеральный директор Stada Питер Гольдшмидт назвал сделку с Takeda крупнейшим в истории своей компании приобретением, которое позволит Stada «стать одним из ключевых игроков на большом и динамично развивающимся рынке».

«Stada усиливает существующий портфель, который включает препараты в 16 из 20 самых востребованных категориях аптечного спроса», — отмечается в сообщении компании.