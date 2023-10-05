Владелец Aperol попросил запретить его сторонний импорт в Россию

Итальянская компания потребовала запретить импорт Aperol компанией из Ростовской области, поскольку поставляет его сама, хоть и сократила присутствие на рынке. Эксперты допустили, что ответчик сможет «открыть ящик Пандоры»

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Итальянская Davide Campari-Milano N.V. (структура Campari Group, владеющей брендом аперитивов Aperol) попросила запретить компании «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своей торговой маркой, обратил внимание «Коммерсантъ». Дело есть в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Campari попросила принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара, пояснив, что не соглашалась на поставки, а бренд Aperol не находится в списках для параллельного импорта, однако суд не удовлетворил ходатайство. В материалах суда сказано, что у итальянской компании запросили подтверждение нарушенного права.

Campari после начала полномасштабных боев на Украине объявила о прекращении инвестиции и сокращении присутствия на российском рынке. По данным газеты, с начала 2023-го «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. В 2022 году выручка компании выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 507,6 млн руб.

Campari Group основана в 1860 году, штаб-квартира расположена в Милане. Это шестой в мире производитель премиального алкоголя, среди его брендов — Aperol, Campari, Wild Turkey и другие. Бенефициар — Лука Гараволья с состоянием $4,4 млрд, по оценке Forbes. «Мастер-Трейд» занимается поставками вин Lamazi и Trozo, коньяка Lamazi, виски Campbell Meyer & Company и водки Shaman’s.

Campari наряду с Bacardi (бренд Martini) и некоторыми другими глобальными алкогольными корпорациями остались на российском рынке, тогда как остальная часть, среди которых Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), закрыли представительства в России.

Оставшимся на российском рынке игрокам логично стараться «защитить территорию», не допуская бесконтрольного импорта своих напитков, считает глава WineRetail Александр Ставцев. Он отметил изданию, что у разрешенного к параллельному импорту алкоголя может быть до десяти импортеров в один субъект России. С его слов, не входящие в этот список бренды могут импортироваться в обход правообладателей, однако это, скорее, единичные случаи.

Если бренд внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и не разрешен к параллельному импорту, таможня спрашивает разрешение правообладателя на выпуск продукции, пояснила президент таможенно-логистического брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская. Если компания-владелец не отвечает, таможня может выпустить товар при отсутствии признаков контрафакта, а Campari, предположила Шленская, могла не ответить таможенникам в срок.

Федеральная таможенная служба заверила газету в защите прав на бренды, включенные в ТРОИС, подчеркнув: отсутствие согласия правообладателя не основание для отказа в выпуске.

Закон не допускает исключений в вопросах правомерности использования исключительных прав на товарный знак, а потому импортеру будет сложно доказать правомерность своих действий, считает глава практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Однако «Мастер-Трейд» может сослаться на злоупотребление правом истца с местом происхождения из недружественной страны, доказав ограничение бизнеса в России, предполагает партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных. В свою очередь партнер фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов указал, что если импортер докажет ограничение ввоза товаров правообладателем из-за следования режиму санкций, то этим «откроет ящик Пандоры», чего многие компании ждут.