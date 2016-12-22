Минэнерго заявило о соблюдении 95% россиян соцнормы по электроэнергии

Соцнорма потребления электроэнергии, которая сейчас обсуждается в правительстве, не приведет к социальному взрыву, заявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко. Рост тарифов может затронуть всего 5–7% населения

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В социальную норму потребления в 300 кВт·​ч ежемесячно, в рамках которой тарифы останутся на базовом уровне, укладываются 93–95% физических лиц, рассказал РБК заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко. Поэтому, по его словам, введение соцнормы вряд ли приведет к волнениям: «не может быть социальной напряженности в отношении 5%».

«Я, например, знаю четко, что моя квартира и дача потребляют больше 300 кВт·​ч [в месяц]. И как бы мне как гражданину ни было это неприятно, я буду платить больше. Что теперь сделаешь? Но я понимаю, что и зарплата у меня существенно выше средней, и непонятно, почему я и другие обеспеченные люди должны пользоваться льготами, которые предназначены для других. Это точно не правильно», — объяснил чиновник.

18 сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий энергетику в правительстве, в целом одобрил предложения Минэнерго и Минэкономразвития о введении социальной нормы энергопотребления для населения. Срок исполнения поручений о проработке этого вопроса — 15 января 2019 года, следует из протокола (копия есть у РБК). В соответствии со схемой, которая рассматривалась на этом совещании, социальная норма энергопотребления фиксируется на отметке 300 кВт·​ч​ в месяц для «точки подключения» (то есть домохозяйства). Если потребление не превышает этой отметки, то оплачивается по базовому тарифу, а если нет — то по повышенному. Если же потребление превышает 500 кВт·​ч, то оплата происходит по «экономически обоснованному» тарифу. Эксперты считают такой подход логичным: руководитель группы исследований и прогнозирования рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова оценивала среднее потребление семьи в 220 кВт·​ч в месяц.

В каждом регионе размер экономически обоснованного тарифа разный, поэтому и эффект на цены будет различным, объяснил РБК Кравченко. Например, в Москве тарифы для населения уже практически находятся на уровне экономически обоснованных, так что для жителей столицы, которые потребляют более 300 кВт·​ч, если и вырастут цены, то незначительно. В других регионах эта разница может быть существенной. Предполагается, что для потребителей, которые будут использовать больше 300 кВт·ч, но меньше 500 кВт·​ч, тарифы вырастут примерно на половину дельты между базовым и экономически обоснованным тарифом, рассказал чиновник.

Правительство уже пыталось ввести соцнорму потребления, но в 2014 году реформа была отложена из-за риска роста социальной напряженности. Реформа должна была помочь снизить перекрестное субсидирование в электроэнергетике: сейчас население платит по заниженным сетевым тарифам, а другие — промышленные потребители, в том числе крайне чувствительные к цене на электричество металлурги, наоборот, платят по более высоким, позволяя таким образом госхолдингу «Россети» содержать и строить новые сетевые объекты. Летом, по данным «Коммерсанта», Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд руб. в 2017 году, к 2022 году эта цифра ​может вырасти до 417 млрд руб.

