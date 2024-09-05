«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

До 1 октября правительство должно представить предложения о переезде офисов госкомпаний из Москвы в регионы. На ВЭФ губернаторы рассказали РБК, почему компании должны теперь работать у них и какие льготы они готовы давать

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин минувшим летом поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Губернаторы, принимающие участие во Владивостокском экономическом форуме, рассказали РБК, почему компаниям нужно переехать именно к ним.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

«Мы-то готовы на многое. Но вопрос, что экономика Камчатки имеет свои особенности. У нас нет крупных предприятий федерального значения, которые бы работали именно здесь. Наш основной сектор — рыбное хозяйство, а рыбохозяйственные предприятия и так зарегистрированы у нас. Но если бы на Камчатке разместились такие направления, как энергетика, в том числе возобновляемая, регулирование рыболовства в масштабах страны, туризм и национальные туристические операторы и игроки, это было бы позитивным шагом по исполнению поручения президента. Мы готовы оказать все содействие и по подбору места размещения, и по режиму территории опережающего развития, который позволяет обеспечить самые привлекательные инвестиционные условия в стране».

Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа:

«Как правило, те компании, которые планируют переносить офисы в регион, уже в нем работают и получают соответствующие преференции. Это скорее ответный шаг по возможности совместно развивать регион. У нас, например, активно «Росатом» работает в зоне Певека, в городе Северного морского пути. Там же будет у нас ставиться четыре плавучих атомных электростанции для обеспечения нашего крупнейшего Баимского проекта. И «Росатом» активно наращивает группу своих специалистов, в том числе управляющих специалистов в Певеке. Под это выстраивается им в том числе инфраструктура, где могут жить люди, приезжающие специалисты, и это мы делаем вместе. То есть все методы государственной поддержки применяются не только по отношению к проекту, они будут применяться и в отношении той инфраструктуры, которую инвестор (крупная компания, вертикально интегрированный холдинг) готов построить у нас для того, чтобы обеспечивать свою деятельность. Здесь же речь идет о том, что, как правило, когда реализуется крупный инвестиционный проект и переезжает большое количество людей, нужно развивать малый и средний бизнес. Кто-то должен готовить, кто-то должен стирать, кто-то должен обслуживать инфраструктуру. И это мы тоже готовы развивать совместно, используя все наши преференциальные налоговые режимы, которых у нас три. То есть это дает существенный выигрыш по снижению ставок налогообложения и прямые инструменты финансирования, допустим, через субсидирование, концессионные соглашения».

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

«Что мы можем предложить таким компаниям? Работать в самом лучшем регионе Российской Федерации. У нас действительно очень хорошо. Я люблю очень Благовещенск. Я считаю, что это очень недооцененный город, очень комфортный, очень хороший климат, резко континентальный. У нас холодная зима, очень жаркое лето. Город очень чистый, уютный. Приезжайте, посмотрите.

Все налоговые льготы регламентированы законодательством <...> Здесь надо с конкретным предприятием обсуждать. Полномочия, которые есть в региональной власти, в полной мере будут, конечно, применены к таким предприятиям, которые захотят перерегистрироваться. Но вообще, мне кажется, это решение (о переносе офисов в регионы. — РБК) правильное. Если мы хотим, чтобы Дальний Восток развивался, то здесь, конечно, надо регистрировать компании, которые здесь получают прибыль».

Сергей Носов, губернатор Магаданской области:

«Решение (о переносе офисов в регионы. — РБК), на мой взгляд, абсолютно правильное. Все регионы это поддержат. У нас, наверное, такого министерства или таких компаний с госучастием, которые бы вели [основную операционную] деятельность в нашем регионе, нет. Понятно, что компания «Росгидро» громадная, она у нас присутствует, но центр их размещения выбран не случайно — все-таки основные мощности находятся в Сибири, в Красноярском крае. А государственных компаний по добыче золота же нет. Пока нет <...>

Мы, кстати, по преференциям, которые предоставляем инвесторам, одни из лучших в Российской Федерации».

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Регионы Дальнего Востока богаты всеми видами ресурсов и находятся близко к крупнейшим мировым рынкам, к крупнейшим источникам технологий и капитала. Такое соседство позволяет вывести на новый уровень сотрудничество как со стратегическим партнером — Китаем, так и с другими странами АТР, а также быть ближе к ресурсам. Взять, например, Забайкалье. Регион имеет низкую бюджетную обеспеченность, но именно здесь расположен крупнейший по грузообороту пункт пропуска Россия — Китай. В недрах Забайкалья — вся таблица Менделеева. Любая компания, которая примет решение сделать штаб-квартиру в Чите, получит абсолютно беспрецедентный уровень доступа, информации и взаимодействия с органами региональной власти. Это даст приоритетный доступ к огромным богатствам забайкальской земли. Это же относится к любому региону Дальнего Востока». Павел Волков, статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики: «К госкомпаниям применяются все те же меры поддержки: и свободный порт Владивосток, и территория опережающего развития. Конечно, если мы говорим про крупные предприятия и про предприятия с государственным участием, самое интересное для них — это территория опережающего развития. Потому что им нужен, как правило, земельный участок, им нужна подводящая инфраструктура. Это как раз мы и делаем».

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области:

«Мы можем предложить [условия] всем компаниям, не только государственным, чтобы они приходили в наш регион. Давайте по-простому скажем. У нас переработка нефтегаза планируется, и те, кто занимается нефтехимией, пожалуйста, приезжайте, открывайте свой офис. <...> Новая энергетика, водородное направление, шельфовые проекты развития и переработки нефтегаза, глубокая переработка рыбы, создание беспилотных морских и авиационных систем, искусственный интеллект... Те, кто занимается этими направлениями, обязаны просто приехать на Сахалин, иначе они, что называется, потеряют свою конкурентоспособность.

Льготные условия [для компаний] — с ними очень просто все. Курильские острова — это практически офшор, но я употреблю это слово не в буквальном смысле. [На Курильских островах] льготы лучше любого офшора. <...> Хочу сказать, что настоящий бизнес на льготы не клюет. Он ориентируется на то, чтобы регион был заинтересован в развитии этого бизнеса, всячески поддерживал и помогал. Скорость протекания процессов становится важнее. То есть вклад в капитал, если ему отдачу даст через два-три года, это отлично. Если будет 10 лет, это плохо. <...> Милости просим на Сахалин всех инвесторов».