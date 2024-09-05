 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 
Эксклюзив

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
До 1 октября правительство должно представить предложения о переезде офисов госкомпаний из Москвы в регионы. На ВЭФ губернаторы рассказали РБК, почему компании должны теперь работать у них и какие льготы они готовы давать
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин минувшим летом поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Губернаторы, принимающие участие во Владивостокском экономическом форуме, рассказали РБК, почему компаниям нужно переехать именно к ним.

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

«Мы-то готовы на многое. Но вопрос, что экономика Камчатки имеет свои особенности. У нас нет крупных предприятий федерального значения, которые бы работали именно здесь. Наш основной сектор — рыбное хозяйство, а рыбохозяйственные предприятия и так зарегистрированы у нас. Но если бы на Камчатке разместились такие направления, как энергетика, в том числе возобновляемая, регулирование рыболовства в масштабах страны, туризм и национальные туристические операторы и игроки, это было бы позитивным шагом по исполнению поручения президента. Мы готовы оказать все содействие и по подбору места размещения, и по режиму территории опережающего развития, который позволяет обеспечить самые привлекательные инвестиционные условия в стране».

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа:

«Как правило, те компании, которые планируют переносить офисы в регион, уже в нем работают и получают соответствующие преференции. Это скорее ответный шаг по возможности совместно развивать регион. У нас, например, активно «Росатом» работает в зоне Певека, в городе Северного морского пути. Там же будет у нас ставиться четыре плавучих атомных электростанции для обеспечения нашего крупнейшего Баимского проекта. И «Росатом» активно наращивает группу своих специалистов, в том числе управляющих специалистов в Певеке. Под это выстраивается им в том числе инфраструктура, где могут жить люди, приезжающие специалисты, и это мы делаем вместе. То есть все методы государственной поддержки применяются не только по отношению к проекту, они будут применяться и в отношении той инфраструктуры, которую инвестор (крупная компания, вертикально интегрированный холдинг) готов построить у нас для того, чтобы обеспечивать свою деятельность. Здесь же речь идет о том, что, как правило, когда реализуется крупный инвестиционный проект и переезжает большое количество людей, нужно развивать малый и средний бизнес. Кто-то должен готовить, кто-то должен стирать, кто-то должен обслуживать инфраструктуру. И это мы тоже готовы развивать совместно, используя все наши преференциальные налоговые режимы, которых у нас три. То есть это дает существенный выигрыш по снижению ставок налогообложения и прямые инструменты финансирования, допустим, через субсидирование, концессионные соглашения».

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

«Что мы можем предложить таким компаниям? Работать в самом лучшем регионе Российской Федерации. У нас действительно очень хорошо. Я люблю очень Благовещенск. Я считаю, что это очень недооцененный город, очень комфортный, очень хороший климат, резко континентальный. У нас холодная зима, очень жаркое лето. Город очень чистый, уютный. Приезжайте, посмотрите.

Все налоговые льготы регламентированы законодательством <...> Здесь надо с конкретным предприятием обсуждать. Полномочия, которые есть в региональной власти, в полной мере будут, конечно, применены к таким предприятиям, которые захотят перерегистрироваться. Но вообще, мне кажется, это решение (о переносе офисов в регионы. — РБК) правильное. Если мы хотим, чтобы Дальний Восток развивался, то здесь, конечно, надо регистрировать компании, которые здесь получают прибыль».

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Сергей Носов, губернатор Магаданской области:

«Решение (о переносе офисов в регионы. — РБК), на мой взгляд, абсолютно правильное. Все регионы это поддержат. У нас, наверное, такого министерства или таких компаний с госучастием, которые бы вели [основную операционную] деятельность в нашем регионе, нет. Понятно, что компания «Росгидро» громадная, она у нас присутствует, но центр их размещения выбран не случайно — все-таки основные мощности находятся в Сибири, в Красноярском крае. А государственных компаний по добыче золота же нет. Пока нет <...>

Мы, кстати, по преференциям, которые предоставляем инвесторам, одни из лучших в Российской Федерации».

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«Регионы Дальнего Востока богаты всеми видами ресурсов и находятся близко к крупнейшим мировым рынкам, к крупнейшим источникам технологий и капитала. Такое соседство позволяет вывести на новый уровень сотрудничество как со стратегическим партнером — Китаем, так и с другими странами АТР, а также быть ближе к ресурсам. Взять, например, Забайкалье. Регион имеет низкую бюджетную обеспеченность, но именно здесь расположен крупнейший по грузообороту пункт пропуска Россия — Китай. В недрах Забайкалья — вся таблица Менделеева. Любая компания, которая примет решение сделать штаб-квартиру в Чите, получит абсолютно беспрецедентный уровень доступа, информации и взаимодействия с органами региональной власти. Это даст приоритетный доступ к огромным богатствам забайкальской земли. Это же относится к любому региону Дальнего Востока».

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Павел Волков, статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«К госкомпаниям применяются все те же меры поддержки: и свободный порт Владивосток, и территория опережающего развития. Конечно, если мы говорим про крупные предприятия и про предприятия с государственным участием, самое интересное для них — это территория опережающего развития. Потому что им нужен, как правило, земельный участок, им нужна подводящая инфраструктура. Это как раз мы и делаем».

«Лучше любого офшора»: как губернаторы готовятся к переезду госкомпаний

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области:

«Мы можем предложить [условия] всем компаниям, не только государственным, чтобы они приходили в наш регион. Давайте по-простому скажем. У нас переработка нефтегаза планируется, и те, кто занимается нефтехимией, пожалуйста, приезжайте, открывайте свой офис. <...> Новая энергетика, водородное направление, шельфовые проекты развития и переработки нефтегаза, глубокая переработка рыбы, создание беспилотных морских и авиационных систем, искусственный интеллект... Те, кто занимается этими направлениями, обязаны просто приехать на Сахалин, иначе они, что называется, потеряют свою конкурентоспособность.

Льготные условия [для компаний] — с ними очень просто все. Курильские острова — это практически офшор, но я употреблю это слово не в буквальном смысле. [На Курильских островах] льготы лучше любого офшора. <...> Хочу сказать, что настоящий бизнес на льготы не клюет. Он ориентируется на то, чтобы регион был заинтересован в развитии этого бизнеса, всячески поддерживал и помогал. Скорость протекания процессов становится важнее. То есть вклад в капитал, если ему отдачу даст через два-три года, это отлично. Если будет 10 лет, это плохо. <...> Милости просим на Сахалин всех инвесторов».

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Стогова Евгения Стогова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Вероника Романова, Элина Тихонова
ВЭФ губернаторы Дальний Восток Камчатский край Чукотка Владимир Солодов Амурская область Алексей Чекунков Забайкальский край Магаданская область Сахалинская область Валерий Лимаренко ...
Материалы по теме
Министерство развития Дальнего Востока выделит субсидию на кино о регионе
Технологии и медиа
Путин отметил важность нового регионального самолета для Дальнего Востока
Общество
Какие барьеры преодолевают малые технологические компании в регионах
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Торговая платформа «КИФА» допустила IPO на Мосбирже до конца 2024 годаИнвестиции, 12:38
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на КамчаткеБизнес, 12:37
Путин исключил провал в строительстве жилья из-за отмены льготной ипотекиНедвижимость, 12:32
В белорусском Гомеле после падения беспилотника загорелся складПолитика, 12:31
Путин рассказал, что считал Дурова жителем МосквыТехнологии и медиа, 12:27
Стоит инвестировать сейчас в израильскую недвижимость: гайд по рынкуPro, 12:25
Джефф Монсон стал тренером российского хоккейного клубаСпорт, 12:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цивилев исключил нехватку топлива для потребителей после пожара на МНПЗБизнес, 12:16
Эксперты ВЭФ-2024 оценили рост спроса бизнеса на банковские гарантииОтрасли, 12:12
Не полетевшего на МКС космонавта Бабкина убрали из отряда космонавтовТехнологии и медиа, 12:08
Группировка войск «Центр» взяла под контроль Заветное в ДНРПолитика, 12:07
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалютКрипто, 12:02
Путин назвал первоочередную цель военной операции на УкраинеПолитика, 12:01
Верховная рада отправила Кулебу и Верещук в отставкуПолитика, 11:59