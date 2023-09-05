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Война санкций ,  
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Букмекерская контора подала иск против Зеленского

Букмекерская контора PariMatch подала иск к Зеленскому из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Зеленский в марте ввел санкции против структур PariMatch, компания-владелец опротестовала решение в суде, подав иск против президента. Там подчеркнули, что оснований для ограничений нет. Первое заседание состоится 5 сентября
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Владелец букмекерской конторы PariMatch подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского в связи с введенными против компании украинским санкциями. Иск от Weplay Media Holding Limited зарегистрирован в базе Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Указ о санкциях, сказано в иске, был издан «без надлежащих и достаточных на то оснований», а Зеленский не прояснил обстоятельств, ставших причиной для введения ограничений.

PariMach подчеркнула, что после 24 февраля 2022-го прекратила любое сотрудничество с российскими компаниями и принимает все возможные меры по пресечению использования объектов своей интеллектуальной собственности на территории России. Кроме того, ее бенефициары — граждане Украины, а среди акционеров нет россиян, что подтвердила проверка регулятора.

Иск появился в базе 11 августа, первое заседание назначено на 5 сентября.

Санкции против PariMatch были введены в середине марта. Тогда же санкционный перечень пополнили другие букмекерские конторы — «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», Букмекерская контора «Пари», «Марафон», БК «Олимп». Ограничения будут действовать от 5 до 50 лет; против PariMatch санкции введены сроком на 50 лет.

«Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации», — объяснил тогда Зеленский.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Пространство выбора

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для себя и инвестиций

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прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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