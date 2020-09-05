«Коммерсантъ» узнал о рекордном вкладе в российские бумаги за неделю

За минувшую неделю вклад международных инвесторов в российские облигационные фонды достиг $118 млн, что стало рекордным показателем за семь месяцев. Приток средств продолжается в течение двух месяцев

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

За прошлую неделю зарубежные инвесторы вложили в российские облигационные фонды $118 млн, что стало максимальным недельным результатом за семь месяцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета Bank of America и BCS Global Markets (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR).

За два месяца объем вложенных в российские облигационные фонды средств достиг почти $0,5 млрд, приток средств продолжается восьмую неделю подряд, пишет газета.

Издание отмечает, что бумаги российских компании привлекают инвесторов на фоне роста популярности фондов развивающихся стран. За прошедшую неделю, по данным EPFR, они привлекли $3 млрд, что стало седьмым по величине результатом за всю историю наблюдений.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев в беседе с изданием отметил, что интерес международных инвесторов к российскому долговому рынку связан с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который фактически анонсировал сохранение околонулевых ставок в течение нескольких лет. Для еврооблигаций это означает сохранение длительного периода снижения доходностей, указал Дорофеев.