Костин сообщил о моратории на продажу акций «Ростелекома»

Часть пакета акций «Ростелекома», которые получил ВТБ, по соглашению с правительством нельзя будет продавать в течение четырех лет

Андрей Костин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о четырехлетнем моратории на продажу части пакета акций «Ростелекома», владельцем которого станет госбанк.

«Часть доли [ВТБ в «Ростелекоме»] будет связана специальным соглашением с правительством о непродаже, чтобы правительство имело контроль. Но хотел бы пояснить, что оно действует четыре года. То есть через четыре года мы будем иметь право продать эти акции, но первоочередное право правительства — контроль — остается», — пояснил он в интервью телеканалу РБК.

По его словам, банк в рамках сделки по продаже доли в сотовом операторе Tele2 «Ростелекому» выходит из непрофильного актива в портфельную инвестицию.

«У нас будет пакет биржевых акций, который в принципе торгуется на рынке. И мы сможем продавать их по рыночной цене», — добавил глава ВТБ.