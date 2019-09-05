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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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Костин сообщил о моратории на продажу акций «Ростелекома»
Часть пакета акций «Ростелекома», которые получил ВТБ, по соглашению с правительством нельзя будет продавать в течение четырех лет
ВТБ VTBR ₽0,04245 -1,07% Купить
Ростелеком RTKM ₽81,33 +0,91% Купить
Андрей Костин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о четырехлетнем моратории на продажу части пакета акций «Ростелекома», владельцем которого станет госбанк.

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«Часть доли [ВТБ в «Ростелекоме»] будет связана специальным соглашением с правительством о непродаже, чтобы правительство имело контроль. Но хотел бы пояснить, что оно действует четыре года. То есть через четыре года мы будем иметь право продать эти акции, но первоочередное право правительства — контроль — остается», — пояснил он в интервью телеканалу РБК.

По его словам, банк в рамках сделки по продаже доли в сотовом операторе Tele2 «Ростелекому» выходит из непрофильного актива в портфельную инвестицию.

«У нас будет пакет биржевых акций, который в принципе торгуется на рынке. И мы сможем продавать их по рыночной цене», — добавил глава ВТБ.

В настоящее время «Ростелеком» владеет 45% «Т2 РТК Холдинга», а остальной пакет принадлежит Tele2 Russia Holding AB. Последней владеет консорциум группы ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банка «Россия» Юрия Ковальчука (10%). Сделка по продаже Tele2 «Ростелекому» обсуждалась с лета 2017 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: Андрей Костин, ВТБ, Восточный экономический форум, «Ростелеком», сделка, Tele2
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