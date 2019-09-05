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«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Агентство Moody's включило «Газпром» и «Роснефть» в число ведущих компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности в 2018 году. В первом полугодии 2019 года «Роснефть» направила ликвидность на выплату долга
Газпром GAZP ₽233,71 +1,16% Купить
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Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Международное рейтинговое агентство Moody's включило «Газпром» и «Роснефть» в число крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности по итогам 2018 года.

Российская газовая монополия заняла седьмое место в рейтинге (€21,1 млрд), а «Роснефть» — девятое (€17,8 млрд), следует из отчета, имеющегося в распоряжении РБК. Обе компании увеличили этот показатель по сравнению с 2017 годом, при этом «Роснефти» удалось его почти удвоить, пишут аналитики Moody's.

Поскольку агентство оценивало только те компании, которые оно покрывает, при составлении рейтинга не учитывался «Сургутнефтегаз», передал РБК через представителя один из авторов отчета Ричард Моравец. Из отчета «Сургута» следует, что ликвидные активы компании в 2018 году достигали 3,06 трлн руб. (€41,8 млрд по курсу ЦБ на конец года). Таким образом, компания могла бы занять второе место в рейтинге Moody's, уступив только крупнейшему в мире производителю нефти — Saudi Aramco из Саудовской Аравии, которую агентство начало рейтинговать только в этом году.

Всего участники рейтинга Moody`s из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 году нарастили запасы ликвидности на 15%, до €1,1 трлн. Помимо саудовской и российских компаний в десятку вошли немецкие автопроизводители Volkswagen и Daimler, французские Electricite de France и Total, нидерландский Royal Dutch Shell, британская BP и итальянская Eni. Семь из этих компаний за год увеличили запасы ликвидности. Наибольший рост показала Volkswagen: ее денежные средства увеличились на €10 млрд, поскольку годом ранее компания выплачивала многомиллиардные штрафы из-за так называемого дизельного скандала, раскрытого в США. Она оснащала продаваемые в Европе и США автомобили программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных выбросов. В 2018 году таких больших расходов у нее уже не было.

Свой вклад в рост запасов ликвидности внесла и «Роснефть»: она увеличила этот показатель почти вдвое. «Свою эффективность подтверждает одобренная год назад стратегия органического роста, направленная на повышение прибыльности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов», — говорилось в сообщении компании по итогам 2018 года. Но уже в первом полугодии 2019 года «Роснефть» снизила ликвидность, направив ее на погашение долга, указывают аналитики Moody's. В первом полугодии 2019 года она сократила объем кредитов и займов, включая предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов, более чем на 800 млрд руб., сообщалось в отчете по итогам второго квартала. В итоге ее общий долг снизился до 5 трлн руб.

В десятке крупнейших компаний Европы, Ближнего Востока и Африки семь — из энергетического сектора, в отличие от США, где 48% ликвидности сосредоточено у технологических компаний, отмечают аналитики Moody's. Даже после включения Saudi Aramco в рейтинг показатели энергетических компаний остаются не сопоставимыми с объемом денежных средств на счетах американских Apple ($245 млрд) и Microsoft ($127,9 млрд), указывают они.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Роснефть», «Газпром»
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