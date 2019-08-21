«Роснефть» снизила долг на 800 млрд руб.

За первое полугодие 2019-го «Роснефть» снизила объем кредитов и обязательств по предоплатам за поставку нефти примерно на 800 млрд руб., до 5 трлн руб. Год назад после серии сделок компания решила сократить долговую нагрузку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Роснефть» в первом полугодии 2019-го сократила объем кредитов и займов, включая предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов, более чем на 800 млрд руб., сообщила компания в отчете по итогам второго квартала. В итоге ее долг снизился до 5 трлн руб.

Объем краткосрочных и долгосрочных кредитов сократился на 14%, до 3,8 трлн руб., долгосрочных предоплат за поставки от покупателей нефти и нефтепродуктов — на 13%, до 1,2 трлн руб. При этом сумма денежных средств на счетах компании уменьшилась почти в 3,5 раза, до 245 млрд руб.

Утром в среду, 21 августа, после открытия торгов на Московской бирже акции «Роснефти» выросли на 2,2%, до 416,95 руб. за штуку, затем рост скорректировался до 1%. Капитализация компании составила 4,37 трлн руб.

К началу 2018 года у «Роснефти» благодаря агрессивной политике роста и приобретения активов сформировался огромный долг — 5,6 трлн руб. За пять лет компания потратила на покупки $22 млрд и большинство этих затрат было сделано неэффективно, писали осенью 2017-го в обзоре аналитики Sberbank CIB. В прошлом году агентство S&P вместе с суверенным рейтингом России повысило кредитные рейтинги крупнейших компаний, за исключением «Роснефти». Больше половины ее краткосрочного долга в 2,2 трлн руб. сформировалось за счет сделок РЕПО, фактически — перед российским ЦБ (этот долг постоянно рефинансируется), писали аналитики. Это ставило ликвидность «Роснефти» в зависимость от господдержки, а в прочности связей между компанией и государством «приходится усомниться», указывали эксперты S&P.

В мае 2018-го «Роснефть» объявила о смене стратегии — снижении долга на 500 млрд руб. до конца года и выкупе акций на $2 млрд (пока не объявлен) «в целях повышения акционерной стоимости». Компания также собиралась снизить в прошлом году уровень капитальных инвестиций на 20%, до 800 млрд руб., и сократить оборотный капитал на 200 млрд руб., говорилось в ее сообщении. Кроме того, «Роснефть» намерена сократить долю «хвостовых» и непрофильных активов с получением «дополнительного чистого денежного потока». Несмотря на существенное сокращение долговой нагрузки, по итогам первого полугодия 2019-го свободный денежный поток компании снизился лишь на 8,5%, до 332 млрд руб., следует из ее материалов.