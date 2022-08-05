Владелец Ritter Sport опроверг данные о переносе производства в Россию

Сообщения о переговорах по локализации производства опровергли обе компании — ООО «ПК» «Аквалайф», которая владеет «Черноголовкой», и немецкая Alfred Ritter GmbH. О том, что они ведутся, ранее сообщал Telegram-канал Mash

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Компания «Напитки из Черноголовки-Аквалайф» не ведет переговоры с немецкой Alfred Ritter GmbH, которой принадлежит бренд шоколада Ritter Sport, о его производстве в России, сообщили РБК в пресс-службе российской компании.

«Мы полагаем, что это информация появилась на рынке, поскольку у «Черноголовки» есть похожий российский продукт — шоколадки Fantola. Тем не менее «Черноголовка» опровергает эту информацию <...> Мы не ведем такие переговоры, и о локализации шоколадок Ritter Sport ничего не знаем», — сообщили в компании.

В пресс-службе немецкой компании также опровергли переговоры о локализации производства, передает ТАСС. «Мы категорически отрицаем это, это ложное сообщение», — сказала собеседник агентства.

О том, что компании якобы хотят локализовать производство, 5 августа сообщил Telegram-канал Mash без указания источника информации. Его редакция утверждала, что название шоколада могут сменить, чтобы избежать общественного резонанса за рубежом.

Alfred Ritter GmbH решила не прекращать поставки шоколада в Россию на фоне спецоперации на Украине. По ее собственным данным, на долю России приходится 10% от общего объема продаж Ritter Sport.

Читайте на РБК Pro Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Инструкции Pro Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Статьи Pro Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Саммари Pro Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Инструкции Pro Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Инструкции Pro x The Economist Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Статьи

«Черноголовка» уже заместила своими напитками некоторые позиции в меню российских ресторанов фастфуда. Так, в меню KFC после ухода из страны Coca-Cola вместо ее напитков появились «Байкал», «Буратино» и «Дюшес». Кроме того, компания начала поставлять в супермаркеты российский аналог одноименной газировки, который назвала «Колой».