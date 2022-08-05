Бизнес-омбудсмен счел недостаточной либерализацию экономических статей УК
Предложение Минюста о либерализации экономических статей Уголовного кодекса является положительным шагом, но этого недостаточно, заявил РБК уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Ведомство 4 августа предложило убрать из УК ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах). В более чем 20 статей предложено внести различные изменения.
Кроме того, Минюст решил освободить бизнес от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации и повысить размеры ущерба для привлечения к ответственности по ст. 159 УК (мошенничество в связи с неисполнением договорных обязательств). Помимо Уголовного кодекса, предложены правки в Уголовно-процессуальный.
Министерство указало, что эти изменения улучшат деловой климат и минимизируют «риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей.
«Декриминализировали три статьи, повышены криминализирующие пороги по целому ряду составов, что, конечно, же хорошо, но крайне недостаточно. Декриминализируемые составы практически не применялись, а ведь сейчас речь идет о пересмотре общественной опасности статей, по которым предпринимателей реально привлекают к ответственности», — отметил Титов.
Омбудсмен детально прокомментировал некоторые инициативы Минюста:
- увеличение порога по ст. 159 Титов назвал «прогрессом», но указал, что увеличение значительного ущерба с 10 тыс. до 25 тыс. мало, поскольку это тоже небольшая сумма в хозяйственном обороте.
- в ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров), по мнению Титова, останутся «старые проблемы», а именно то, что уголовная ответственность может наступить даже в случае «однократного выявления нарушения в отношении нескольких средств индивидуализации, которые не всегда возможно определить таковыми с достаточной степенью достоверности».
- Изменения, которые хотят внести в ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности), могут привести к сокращению возможности «привлечения чиновников к ответственности», поскольку она будет действовать только в случае фиксации нарушения судом или причинения крупного ущерба, указал обмудсмен.
- в ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей и иных пошлин) также планируется увеличение порогов, но Титов посчитал их «скромными».
- Изменения в УПК, считает омбудсмен, являются «чисто техническими» и «не предусматривают корректировки в части избрания в отношении предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу».