Бизнес-омбудсмен счел недостаточной либерализацию экономических статей УК

По мнению Бориса Титова, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам в части касающихся бизнеса статей нужна «существенная чистка», а «полумеры не позволят добиться реального эффекта»

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Предложение Минюста о либерализации экономических статей Уголовного кодекса является положительным шагом, но этого недостаточно, заявил РБК уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ведомство 4 августа предложило убрать из УК ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах). В более чем 20 статей предложено внести различные изменения.

Кроме того, Минюст решил освободить бизнес от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации и повысить размеры ущерба для привлечения к ответственности по ст. 159 УК (мошенничество в связи с неисполнением договорных обязательств). Помимо Уголовного кодекса, предложены правки в Уголовно-процессуальный.

Министерство указало, что эти изменения улучшат деловой климат и минимизируют «риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей.

«Декриминализировали три статьи, повышены криминализирующие пороги по целому ряду составов, что, конечно, же хорошо, но крайне недостаточно. Декриминализируемые составы практически не применялись, а ведь сейчас речь идет о пересмотре общественной опасности статей, по которым предпринимателей реально привлекают к ответственности», — отметил Титов.

Омбудсмен детально прокомментировал некоторые инициативы Минюста:

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