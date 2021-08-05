Владелица «АндерСон» подала заявку на регистрацию своего имени как бренда

Анастасия Татулова, в случае разрешения Роспатента, сможет продавать под своим именем товары для спорта, игрушки, юридические услуги, товары из сфер рекламы и управления бизнесом

Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелица сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного имени как товарного знака (Татулова подтвердила РБК, что речь именно о ней, но на другие вопросы на момент публикации не ответила).

Заявка подана 26 июля, первым на нее обратило внимание издание «Секрет фирмы». Автор хочет закрепить право на использование своего имени и фамилии, написанных как кириллицей, так и латиницей. Заявка находится на стадии формальной экспертизы.

В перечень товаров и услуг, по которым Татулова хочет зарегистрировать товарный знак, входят игрушки, принадлежности для занятия спортом, товары из сфер рекламы и управления бизнесом, транспортировки и перемещений, воспитания и образования, юридических услуг. Если Роспатент одобрит заявку, Татулова сможет продавать товары и услуги под своим именем по пяти категориям МКТУ (Международной классификации товаров и услуг).

Татулова основала сеть семейных кафе «АндерCон» в 2009 году. Сегодня сеть насчитывает 53 кафе, открытых в Москве и еще шести регионах России, а также в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.