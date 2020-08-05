Forbes назвал Керимова самым богатым миллиардером России

Увеличение состояния Сулеймана Керимова и его семьи специалисты журнала связывают с происходящим на фоне роста мировых цен на золото подорожанием акций золотодобывающей компании «Полюс»

Сулейман Керимов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Владимир Потанин уступил первое место в ведущемся в реальном времени списке богатейших предпринимателей России семье Сулеймана Керимова, сообщает Forbes. По оценке экспертов, к 16:00 мск состояние Керимова и его семьи составляло $24,7 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим днем на $1,6 млрд. Капитал Потанина Forbes оценивал в $24,6 млрд (+$562 млн).

На вершину списка миллиардеров России по версии Forbes Керимов поднялся впервые. Увеличение его состояния специалисты журнала связывают с происходящим на фоне роста мировых цен на золото подорожанием акций золотодобывающей компании «Полюс», в капитале которой семья Керимова контролирует 78,6%. В ходе торгов на Московской бирже стоимость бумаг в среду поднялась до 18,5 тыс. руб.

В середине июля Forbes поставил Керимова на первое место в списке российских миллиардеров, чье состояние сильнее других выросло с момента начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда состояние Керимова и его семьи эксперты журнала оценивали в $18,8 млрд, что на $8,8 млрд превышало оценку на начало апреля. В июле семья Керимовых впервые с 2008 года вошла в топ-10 российских миллиардеров и заняла в нем седьмое место.

В мировом списке миллиардеров Forbes, который возглавляет Джефф Безос, Керимов и его семья теперь занимают 46-е место.