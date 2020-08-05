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Бизнес ,  
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ФАС обвинила «Открытие» в нарушении закона о защите конкуренции

В ведомстве указывают, что банк не выполнил условия по одному из вкладов. От финансовой организации ранее требовали выплатить клиентам недополученный доход
Банк ФК Открытие RU000A0JXLR8 Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО Банк «ФК Открытие». В ведомстве указывают, что предупреждали финансовую организацию о нарушении закона о защите конкуренции, однако банк не выполнил предъявленные требования в полном объеме и в установленные сроки.

Суть претензий заключается в том, что «Открытие» привлекало потребителей повышенным размером процентной ставки по счету «Накопительный», но впоследствии снижало ее размер. В результате «привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере», — говорится в сообщении ФАС.

РБК направил запрос в пресс-службу банка «Открытие».

ФАС обвинила Райффайзенбанк в нарушении условий предоставления кешбэка
Бизнес
Фото: Олег Яковлев / РБК

В предупреждении «Открытию» от 10 июля ведомство указало, что изначально банк сообщал клиентам о процентной ставке в 9%, однако в действительности такие условия были возможны лишь с 12-го месяца нахождения денег на счете. В первые же месяцы размер ставки был значительно меньше — от 4%. Помимо этого, воспользоваться повышенной ставкой смогли лишь те клиенты, которые открыли счет 1 марта 2019 года, а для всех остальных ставку снизили до 8%.

ФАС тогда потребовала от «Открытия» выплатить клиентам, открывшим банковские счета «Накопительный» в период с 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, недополученный доход.

28 июля ФАС заявила о нарушении антимонопольного законодательства Райффайзенбанком. Ведомство указало, что банк не выполнял обещания выплачивать кешбэк по кредитным и дебетовым картам. Райффайзенбанку вынесли предупреждение, исполнить которое он должен в течение 30 дней.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Павел Казарновский
Теги: ФАС, «ФК Открытие», закон о защите конкуренции
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