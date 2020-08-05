Группа трейдеров за день заработала $500 млн на обвале нефтяных цен

По данным Bloomberg, трейдеры Vega Capital сумели сорвать куш в день, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до рекордных отрицательных значений

Фото: Henry Nicholls / Reuetrs

Группа трейдеров из небольшой британской компании Vega Capital London Ltd сумела заработать на произошедшем 20 апреля обвале цен на нефть марки WTI около $500 млн, сообщает Bloomberg Businessweek со ссылкой на свои источники. По данным издания, используя сделки с таким инструментом как TAS (Trading at Settlement), трейдеры Vega Capital сумели сорвать куш в день, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до небывалого показателя в минус $37,63 за баррель.

На рынке TAS сделки заключаются на будущее — продавец обязуется продать нефть, а покупатель — купить ее по той цене, которая сформируется как средневзвешенная в последние две минуты до закрытия торгов по текущим фьючерсным контрактам на WTI. При этом многие из присутствующих на нефтяном рынке биржевых игроков не заинтересованы в получении нефти по фьючерсам, срок обращения которых на бирже истек, зачастую им просто негде ее хранить, а потому фьючерсы в последний момент нередко просто сбрасываются спекулянтами по ценам значительно ниже обычных. На сочетании этих двух факторов трейдеры Vega и строили свою стратегию, однако 20 апреля, отмечает Bloomberg Businessweek, она привела к успеху, о котором нельзя было и мечтать.

В этот день закрывались торги по майским фьючерсам на WTI, однако спрос на нефть упал практически до нуля на фоне резкого сокращения потребления топлива в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и переполнения хранилищ в Кушинге (Оклахома). Ожидая резкого падения цены в последние минуты, трейдеры Vega активно скупали контракты на WTI на рынке TAS, а в преддверии приближения «часа X» начали агрессивно продавать прямые контракты на WTI и связанные с ними инструменты, оказывая дополнительное давление на цены.

Эксперты Bloomberg отмечают, что такая стратегия является рискованной, так как всегда возможно появление крупного игрока, который начнет скупать фьючерсы. «Это как игра в покер по-крупному», — отметил основатель Onyx Capital Group Грег Ньюман.

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