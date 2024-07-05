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Бывший топ-менеджер авиакомпании S7 Еремин перешел в самокатный бизнес

Антон Еремин перешел из группы S7 в самокатный сервис Whoosh
Бывший топ-менеджер и председатель совета директоров авиационной группы S7 Антон Еремин назначен замгендиректора сервиса по аренде самокатов Whoosh
Антон Еремин
Антон Еремин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Бывший председатель совета директоров S7 Group Антон Еремин назначен первым заместителем генерального директора кикшерингового сервиса Whoosh, следует из сообщения сервиса.

«С 2000 по 2022 год Антон Еремин занимал должности коммерческого директора, заместителя и позднее генерального директора, председателя совета директоров в крупном российском авиахолдинге. Участвовал в советах директоров российских и международных компаний. Основное образование Антон Еремин получил в Новосибирском государственном университете на факультетах физики и экономики», — говорится в сообщении Whoosh.

По словам основателя и гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, приведенным в релизе, «Антон и его управленческий опыт совершенно точно помогут нам уверенно проходить дальнейшие этапы роста в любых условиях».

До назначения на должность Еремин был независимым директором в совете директоров «ВУШ Холдинг». Эти обязанности он продолжит выполнять до сентября, отмечает компания. Как уточнили РБК в пресс-службе Whoosh, Еремин стал независимым директором после того, как компания провела IPO в 2022 году.

С 2000 года Еремин работал в крупнейшей российской частной авиакомпании S7 Airlines (бывшая «Сибирь»). Там он занимал должности от коммерческого директора до замгендиректора, а позднее и руководителя всего холдинга S7 Group. Как пишет «Коммерсантъ», Еремин курировал проекты построения маршрутной сети авиакомпании, развития программы для часто летающих пассажиров и другие связанные с доходной частью авиабизнеса. В 2010 году координировал подготовку и вступление S7 Airlines в глобальный альянс Oneworld. С октября 2016 года — гендиректор S7 Group.

В 2021 году позицию гендиректора холдинга заняла акционер компании, дочь основателей S7 Airlines Владислава и Наталии Филевых Татьяна. Еремин тогда был назначен председателем совета директоров S7 Group. В 2022 году гендиректором группы стал ее бывший замглавы Дмитрий Куделькин. Совет директоров S7 Group сейчас возглавляет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, гендиректор входящей в авиагруппу компании «Технологии и моторы» Евгений Елин. Ранее сообщалось, что он должен был возглавить космическое направление группы.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
S7 Group Whoosh кадровые перестановки
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