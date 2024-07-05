Магазины винила предупредили о росте цен из-за санкций

Новые санкции ЕС ограничивают транзит виниловых пластинок из ЕС через территорию России и Белоруссии. Из-за усложнения маршрута поставок зарубежные музыкальные носители подорожают на 10-30%

14-й пакет санкций Евросоюза против России может привести к подорожанию зарубежных виниловых пластинок на 10% из-за усложнения маршрута поставок, сообщила «Фонтанке» Директор интернет-магазина Plastinka.com Нани Иремадзе.

В новом санкционном пакете в списке запрещенных товаров есть продукция с кодом 8523 — диски, кассеты и другие носители для записи звука. Этот же код встречается в 11-м пакете санкций, введенном прошлым летом, то есть, отметила Иремадзе, запрет поставок звуковых носителей из Европы — не новость.

Сейчас, по ее словам, речь идет об ограничении транзита через территорию России и Белоруссии. «Это все грузы, которые планировались транзитом через Россию, например в Китай, но все понимают, что они останутся в России», — сказала Иремадзе. Европейские поставщики, которые работают по этой схеме, заморозили сотрудничество, но торговые палаты ЕС сообщили о введении переходного периода для ввоза уже заказанных товаров.

Руководитель магазина виниловых пластинок Vinyllab Максим Зимин сообщил «Фонтанке», что в будущем магазин планирует работать через третьи страны, цены на пластинки из-за этого вырастут на 30%.

В документе нет прямого запрета на ввоз в Россию именно пластинок, но винил как материал подпадает под статью 3k регламента 833 о секторальных санкциях против России, пояснил «Коммерсанту» партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, запрет распространяется и на ввоз в целях личного использования, «исключения составляют лишь консульские и дипломатические миссии».

Опрошенные изданием продавцы сообщили, что продажи сократились «в связи с высокими ценами на пластинки европейского производства». Среди основных поставщиков они называют партнеров из Австрии и других стран Европы. Сейчас они ведут переговоры с европейскими партнерами о том, как «разрешить ситуацию с новыми ограничениями ЕС на поставки». При этом продавцы отмечают, что запаса пластинок им хватит на год-два продаж.

В России есть только один производитель пластинок — завод «Ультра продакшн» (входит в ЗАО «Мультимедиа Холдинг») в Москве. По словам источника «Коммерсанта» на музыкальном рынке, сейчас предприятие загружено заказами от отечественных исполнителей на два-три года вперед. Другой источник допустил, что именно завод сильнее всего пострадает от новых санкций, поскольку используемое им сырье в основном поставлялось из ЕС. При этом руководитель «Ультра продакшн» Андрей Белоногов уверен, что ограничения ЕС никак не скажутся на деятельности завода. По его словам, первые опытные партии винила на российском сырье были напечатаны «задолго до европейских санкций».

Винил в России производит ООО «Русвинил», которым в равных долях владеют СИБУР и Solvin Holding Nederland B.V. Выручка предприятия в 2020 году составила 27,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.