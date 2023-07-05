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«Коммерсантъ» узнал о возможном введении допсбора с авиапассажиров

«Коммерсантъ»: Минтранс изучает идею введения допсбора с авиапассажиров
Сбор, величина которого, предположительно, может достигнуть 300 руб., будет использоваться для возврата средств пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. В отрасли опасаются последствий подорожания билетов из-за него
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Минтранс вернулся к идее о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний, средства в который будут собирать с пассажиров как дополнительный сбор при покупке билетов, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство в июне сообщило авиакомпаниям, что работает над предложением «Ростеха» запустить «национальную систему взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов должен стать «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки».

В госкорпорации «Ъ» подтвердили обсуждение идеи. Там пояснили, что величина сбора пока не утверждена, идут дискуссии с авиакомпаниями. Также там исключили, что новый сбор будет дублировать существующий, который вносят в Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ, ею управляет компания ТКП). Размер этого сбора — 185 руб.

Перевозчики высказали опасения не только в связи с дублированием сбора, но и с ростом цен на авиабилеты. По мнению компаний, сумма нового сбора составит 150-300 руб., увеличение цен на перелеты повлечет за собой сокращение пассажиропотока и другие негативные последствия для авиаотрасли.

Источник газеты в «Ростехе» заявил, что сбор нужен для возмещения средств пассажирам при отмене рейса или в случае банкротства авиакомпании. Собеседник издания в Минтрансе указал, что сейчас не прописан порядок действий авиаперевозчиков при возникновении у них финансовых трудностей. Новый сбор помог бы ускорить возврат средств клиентов при форс-мажорах, чтобы пассажиры не ждали денег годами. Кроме того, это могло быть снять часть нагрузки бюджета при массовых отменах рейсов (например, как в пандемию COVID-19).

Обсуждение введения нового сбора началось в прошлом году. Тогда говорилось, что средства из фонда будут тратиться в случае форс-мажорных ситуаций вроде банкротства авиакомпаний. Отмечалось, что фонд «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ». Однако тогда Минтранс от данной идеи отказался.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
авиация сборы Минтранс Ростех

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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