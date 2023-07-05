Компании предупредили о рисках остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2

Авиакомпании столкнулись с риском остановки полетов на самолетах Ан-2 из-за проблем с поставками импортных запчастей. Но уже в 2024 году для их замены перевозчики начнут получать новые воздушные суда «Байкал», обещает Минпромторг

Самолёт Ан-2 (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Российские авиакомпании, эксплуатирующие легкие многоцелевые самолеты Ан-2 («кукурузники»), столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией после начала специальной военной операции на Украине. Эта проблема обсуждалась на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», которое состоялось 29 июня, рассказали РБК два участника этого совещания.

По их словам, гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев, выступая на этом совещании, указал на проблемы с поставками запчастей для Ан-2 и их подорожании. Он также заявил о необходимости производства в России около 60 комплектующих для этих самолетов.

Если не принять меры, у МАРЗ и других ремонтных предприятий «может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», подтвердил РБК сам Ненастьев. «Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2», — предупредил он. У Шахтинского авиационно-ремонтном завода (ШАРЗ) аналогичная позиция по перспективам эксплуатации Ан-2, добавил его гендиректор Владимир Соломатов. По словам двух участников совещания, это мнение также разделяет представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). В 2013 году Минпромторг назначил этот институт разработчиком самолетов Ан-2 на территории России.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что министерство совместно с производителями провело научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, учитывая важность для России сохранения перевозок на местных воздушных линиях. Они были нацелены на разработку базовых технологий и на создание авиатехники, способной прийти на замену Ан-2. В результате сейчас Уральский завод гражданской авиации занимается созданием легкого многоцелевого самолета «Байкал», отметил представитель Минпромторга.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации и СибНИА.

Что известно о самолете Ан-2 Ан-2 рассчитан на перевозку 12 пассажиров, дальность полета с полной загрузкой составляет около 800 км. Серийное производство этого самолета началось в СССР в 1949 году. В конце 1950-х годов Ан-2 стали производить и в Польше, а с середины 1970-х в этой стране начали изготавливать и моторы для него. По данным СибНИА на 2022 год, общее количество Ан-2 в России сократилось по сравнению с 2015 годом на 32,5% и составило 1012 самолетов. За тот же период число самолетов Ан-2 с сертификатами летной годности (имеют право летать) снизилось на 14,5%, до 218 машин.

Почему возникли проблемы с Ан-2

По словам Ненастьева, главный риск сокращения парка самолетов Ан-2 связан с поставкой комплектующих и запчастей для ремонта моторов. Международные санкции запрещают поставку российским компаниям авиационных изделий и запчастей из западных стран.

Но Шахтинский завод продолжает оказывать услуги по ремонту Ан-2 благодаря небольшому запасу комплектующих, отмечает Соломатов. Но он считает, что если не решить проблему с поставками запчастей, «через полгода машины начнут вставать». Процесс остановки парка Ан-2 может быть «достаточно скоротечным», флот этих самолетов будет сокращаться быстрее, чем операторы будут получать воздушные суда им на замену, к примеру, машины «Байкал», соглашается Ненастьев.

Давно пора заняться этой проблемой, говорит глава Шахтинского завода. Необходимо организовать производство комплектующих в России, добавляет гендиректор компании «Авиацентр-411» (занимается ремонтом Ан-2 в Минводах) Вячеслав Казин. «Мы бьемся за это пятый год, пытаемся разместить на любом мало-мальски значительном заводе заказ на комплектующие, которые легко выпускать, но нужны огромные объемы заказа и государственная поддержка», поясняет он. При этом у «Авиацентра-411» сформирован достаточный запас деталей и агрегатов, утверждает Казин: «В нашем распоряжении ремонтный фонд на 50 самолетов и двигателей».

Если раньше на авиаремонтных заводах в ходе сервиса Ан-2 использовались запчасти абсолютно новые компоненты, то сейчас в ход идет большая доля комплектующих, уже бывших в употреблении, отмечает замдиректора авиакомпании «Аэропром» Мария Давыденко. Качество ремонта «заметно ухудшилось», подтверждает гендиректор авиакомпаний «Лайт Эйр» и «Русавиа» Дмитрий Торопов. «Если год назад досрочная замена мотора требовалась один раз на десять самолетов, то сейчас иногда доходит до трех случаев», — указывает он.

При этом государственные предприятия по законодательству не могут приобретать комплектующие и запчасти, бывшие в употреблении, восстановленные или с продленным ресурсом работы, замечает Валерий Новиков, начальник инженерно-авиационной службы лесопожарного центра «Север» (филиал ФБУ «Авиалесоохрана») Валерий Новиков. По его словам, такая ситуация осложняет поддержание летной годности Ан-2. К тому же, сроки поставки запчастей сильно выросли, а ремонт подорожал, добавляет Торопов. По его данным, до пандемии коронавируса капитальный ремонт Ан-2 стоил до 3 млн руб., двигателя — около 600 тыс. Сейчас цены выросли до 5-7 млн руб. и минимум 2 млн руб. соответственно.

С какими еще сложностями столкнулись операторы Ан-2

Несмотря на прекращение производства Ан-2 (в СССР выпускался до 1971 года, в Польше — до 2002 года), эти самолеты в России кроме выполнения авиаработ продолжают перевозить пассажиров. По данным Росавиации на середину июня 2023 года, к коммерческим перевозкам были допущены 40 Ан-2 у десяти авиакомпаний.

В пресс-службе 2-ого Архангельского объединенного авиаотряда (крупнейшего оператора Ан-2 на пассажирских линиях) сообщили, что помимо сложностей с поставками запчастей, на эксплуатации этих воздушных судов отразилось повышение стоимости горюче-смазочных материалов. Так, уход из России в 2022 году компании Shell, поставлявшей масла для поршневых двигателей Aeroshell W100 (W120), привел к значительному удорожанию авиационного масла на рынке — на 100-120% в течение нескольких месяцев.

Также есть проблемы с радиостанциями, стойками шасси и лыжами (используются для посадки на снег), добавляет гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Яков Меньшаков. Кроме того, у Ан-2 возникает больше новых дефектов, связанных с «усталостью материалов», говорит представил авиакомпании «Мобил Авиа».

Сколько можно будет летать на таких самолетах

При условии создания в России производства по выпуску запчастей и комплектующих самолеты Ан-2 возможно эксплуатировать «без особых проблем» в ближайшие 10-15 лет, считает Новиков. Если государство собирается поддерживать эксплуатацию судов в течении этого срока, то, скорее всего, необходимо возобновить выпуск деталей цилиндрово-поршневой группы в полном объеме, маслонасосов двигателя, топливоподкачивающих насосов и других запчастей, перечисляет директор авиационного предприятия «Вираж» Константин Малиевский. Минпромторг оказывает поддержку российским предприятиям, осваивающим выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе, в рамках проектов импортозамещения, сказал РБК представитель ведомства.

На замену Ан-2 Нарьян-Марский авиаотряд ждет самолеты «Байкал», но для него еще нет российского двигателя, говорит Меньшаков. До конца 2023 года будет получен сертификат типа на самолет с импортным мотором H80-100, до конца 2025 года — с российским двигателем ВК-800СМ, сообщила официальный представитель УЗГА Алена Ачкасова. По ее словам, авиакомпании уже подписали обязывающие соглашения о поставках примерно 60 «Байкалов». Первые самолеты они смогут получить в 2024 году, добавляет представитель Минмпромторга. УЗГА будет поставлять перевозчикам не менее 25 таких судов ежегодно, что позволит в сжатые сроки заменить Ан-2 на регулярных пассажирских перевозках.

Однако в понедельник, 3 июля, вице-премьер-полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания по работе авиакомпании «Аврора» поручил разобраться с ростом цен на «Байкал»: «Нам надо строить самолеты так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, чтобы стоимость перевозок тоже была для людей посильной и нормальной». В 2021 году цена «Байкала» в девятиместной базовой версии состоавляла 120 млн руб. В ценах 2023 года самолет стоит «ненамного дороже» — 151 млн руб., утверждает Ачкасова. При этом стоимость Ан-2 в зависимости от остатка межремонтного ресурса варьируется от 3 до 15 млн руб., замечает президент «Вяткаавиа» Олег Кочкин.

Предельная цена самолета «Байкал» при серийном производстве и стоимость летного часа (без учета стоимости владения) при регулярной эксплуатации установлены в техническом задании на выполнение опытно-конструкторской работы и подлежат индексации по годам с сохранением соответствующих предельных значений, подчеркивает пресс-служба Минпромторга. Там добавили, что будут проведены соответствующие расчеты для подтверждения или, при необходимости, корректировки полученных параметров.

В ближайшие пять лет «Байкал» не станет реальной заменой Ан-2 из-за их несопоставимой стоимости, кроме того он менее вместителен, полагает Новиков. Вывод на рынок таких самолетов отчасти снимет проблемы Ан-2, считает главный эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. «Но «Байкал» для северных регионов будет наверняка перевозить не девять, а семь пассажиров, так как нужно больше пространства в салоне для перевозки грузов и багажа», — замечает он. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, «Байкал» станет полноценной заменой Ан-2 по мере того, как разработчик будет создавать разные модификации.