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«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца спиртзавода «Риал»

Новым владельцем завода по производству алкогольной продукции «Риал» в Кабардино-Балкарии может стать структура, связанная с председателем Союза производителей коньяка и владельцем Антипинского НПЗ Яблонским, пишет издание
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

ООО «Ренессанс» Александра Русакова стало единственным участником торгов по продаже имущества ООО «Концерн «Риал» в Кабардино-Балкарии, следует из данных реестра сведений о банкротстве. Первым на них обратил внимание «Коммерсантъ».

Два лота включают здания, земельные участки и оборудование. «Ренессанс» может заключить договор купли-продажи имущества по начальной цене примерно 238,4 млн руб.

Концерн «Риал» входил в группу «Риал» Хадиса Абазехова, которая управляла одним из крупнейших в России заводов по производству этилового спирта, а также выпускала алкогольные напитки под брендами «Риал», «Край Невы», «Государь Петр I» и другими. По словам источника «Коммерсанта», в 2018 году «Риал» выпустил 553 тыс. дал спирта, а в 2019 году у группы начались сложности, и в части ее структур началась процедура банкротства. Часть имущества «Риала» заложена в банке «Траст», который получил долги группы в рамках санации Промсвязьбанка.

Ранее собеседник издания рассказывал, что к проблемам «Риала» могли привести масштабные проверки алкогольных заводов в Кабардино-Балкарии по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Предприятия связывали с крупнейшим тогда производителем водки «Статус-групп» (бренды «Добрый медведь», «Калина красная»). Впоследствии бенефициаром «Статус-групп» называли бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. В 2021 году его задержали в Черногории.

В России против Чуяна возбудили уголовное дело по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, который был крупнейшим акционером ОФК Банка до отзыва лицензии. По версии следствия, Чуян, будучи бенефициаром ОФК Банка и «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий и кредитов, которые не были возвращены.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Русаков может быть связан с Анатолием Яблонским, главой Союза производителей коньяка, который также считается бенефициаром группы «Русэнергокапитал», управляющей Костромской сбытовой компанией (КСК), местным «Водоканалсервисом» и другими, пишет издание.

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В 2021 году «Русинвест» Яблонского купил крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод — Антипинский — по стартовой цене 111 млрд руб. Русаков на конец 2021 года входил в совет директоров КСК.

Помимо этого, Русаков был владельцем и гендиректором ООО «Торговый дом «Русалко», которое производит водку «Росспиртпром», «Эльбрус», «Сучки», коньяк, вина и другую продукцию. Продукцию «Русалко», вероятно, сейчас разливают на сторонних площадках по контракту, пишет «Коммерсантъ». Источники издания подтверждают, что «Ренессанс» может купить активы «Риала» в интересах Яблонского, с которым также связано «Русалко».

В «Русалко» заявили изданию, что Русаков не работает в компании и вопрос покупки активов «Риала» к ним не относится. В «Русэнергокапитале» не предоставили комментарий. Связаться с Русаковым изданию не удалось.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман в беседе с изданием отметил, что при спиртовых заводах нередко есть производственные площадки для выпуска алкогольной продукции. А покупка собственного производства позволяет оптимизировать экономику, особенно когда речь идет о выпуске продукции экономсегмента. На онлайн-витрине «Ароматного мира» водка «Росспиртпром» продается по 269,99 руб. за пол-литра. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавил, что «Риал» также должен иметь современное оборудование. А источник издания допустил, что с приходом нового инвестора на «Риал» конкуренция не рынке может обостриться.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
«Риал» Кабардино-Балкария спиртзаводы
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