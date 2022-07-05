«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца спиртзавода «Риал»

Новым владельцем завода по производству алкогольной продукции «Риал» в Кабардино-Балкарии может стать структура, связанная с председателем Союза производителей коньяка и владельцем Антипинского НПЗ Яблонским, пишет издание

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

ООО «Ренессанс» Александра Русакова стало единственным участником торгов по продаже имущества ООО «Концерн «Риал» в Кабардино-Балкарии, следует из данных реестра сведений о банкротстве. Первым на них обратил внимание «Коммерсантъ».

Два лота включают здания, земельные участки и оборудование. «Ренессанс» может заключить договор купли-продажи имущества по начальной цене примерно 238,4 млн руб.

Концерн «Риал» входил в группу «Риал» Хадиса Абазехова, которая управляла одним из крупнейших в России заводов по производству этилового спирта, а также выпускала алкогольные напитки под брендами «Риал», «Край Невы», «Государь Петр I» и другими. По словам источника «Коммерсанта», в 2018 году «Риал» выпустил 553 тыс. дал спирта, а в 2019 году у группы начались сложности, и в части ее структур началась процедура банкротства. Часть имущества «Риала» заложена в банке «Траст», который получил долги группы в рамках санации Промсвязьбанка.

Ранее собеседник издания рассказывал, что к проблемам «Риала» могли привести масштабные проверки алкогольных заводов в Кабардино-Балкарии по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Предприятия связывали с крупнейшим тогда производителем водки «Статус-групп» (бренды «Добрый медведь», «Калина красная»). Впоследствии бенефициаром «Статус-групп» называли бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. В 2021 году его задержали в Черногории.

В России против Чуяна возбудили уголовное дело по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, который был крупнейшим акционером ОФК Банка до отзыва лицензии. По версии следствия, Чуян, будучи бенефициаром ОФК Банка и «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий и кредитов, которые не были возвращены.

Русаков может быть связан с Анатолием Яблонским, главой Союза производителей коньяка, который также считается бенефициаром группы «Русэнергокапитал», управляющей Костромской сбытовой компанией (КСК), местным «Водоканалсервисом» и другими, пишет издание.

Читайте на РБК Pro Pro Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье Статьи Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro x The Economist Роковая петля: какие старые проблемы могут привести к кризису в Европе Роковая петля: какие старые проблемы могут привести к кризису в Европе Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции

В 2021 году «Русинвест» Яблонского купил крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод — Антипинский — по стартовой цене 111 млрд руб. Русаков на конец 2021 года входил в совет директоров КСК.

Помимо этого, Русаков был владельцем и гендиректором ООО «Торговый дом «Русалко», которое производит водку «Росспиртпром», «Эльбрус», «Сучки», коньяк, вина и другую продукцию. Продукцию «Русалко», вероятно, сейчас разливают на сторонних площадках по контракту, пишет «Коммерсантъ». Источники издания подтверждают, что «Ренессанс» может купить активы «Риала» в интересах Яблонского, с которым также связано «Русалко».

В «Русалко» заявили изданию, что Русаков не работает в компании и вопрос покупки активов «Риала» к ним не относится. В «Русэнергокапитале» не предоставили комментарий. Связаться с Русаковым изданию не удалось.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман в беседе с изданием отметил, что при спиртовых заводах нередко есть производственные площадки для выпуска алкогольной продукции. А покупка собственного производства позволяет оптимизировать экономику, особенно когда речь идет о выпуске продукции экономсегмента. На онлайн-витрине «Ароматного мира» водка «Росспиртпром» продается по 269,99 руб. за пол-литра. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавил, что «Риал» также должен иметь современное оборудование. А источник издания допустил, что с приходом нового инвестора на «Риал» конкуренция не рынке может обостриться.