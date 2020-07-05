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ВТБ решил взыскать $185 млн со связанного с Курченко офшора

Банк открыл аккредитивы, через которые офшор Swisspro намеревался оплачивать покупку сырья у «Роснефти». В 2016 году «Роснефть» подала в суд на Swisspro за неоплату поставок, суд удовлетворил требования российской компании
Роснефть ROSN ₽365,35 -0,19% Купить
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк ВТБ намерен взыскать с кипрской Swisspro Capital Ltd $185 млн, которые банк по решению суда обязан выплатить «Роснефти». Об этом РБК заявили в пресс-службе ВТБ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял иск от «Роснефти» к ВТБ в начале мая, а через два месяца, 30 июня, производство по делу было прекращено, так как стороны пришли к мировому соглашению. Компании договорились, что банк выплатит всю сумму по исковому заявлению ($184,8 млн) в счет исполнения своих обязательств по аккредитивам. Выплаты будут происходить ежемесячно с конца июля 2020 года по конец июня 2021 года.

По соглашению сторон какие-либо проценты не устанавливаются, за исключением случаев нарушения графика выплат. После выплаты всей суммы обязательства ВТБ по аккредитивам прекратятся.

ВТБ открыл аккредитивы для Swisspro, через которые кипрская компания намеревалась проводить оплату «Роснефти» за поставку нефти по госконтракту 2014 года. Но в 2016 году нефтяная компания подала иск к Swisspro о взыскании задолженности за поставку сырья в размере $184,8 млн. Компания утверждала, что поставила покупателю четыре танкера нефти, однако он заплатил только за один.

«Роснефть» подала иск на $185 млн к связанному с Курченко офшору
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ВТБ не согласился оплатить обязательства кипрской компании по контракту и заявлял, что Swisspro не выполнила обязательства по другим кредитам. В банке также утверждали, что компания не предоставила документов по трем аккредитивам, а покрытие по ним было частичным. В Swisspro заявляли, что ВТБ предъявлял «невероятные требования к документам».

«Роснефть» также просила суд арестовать денежные средства на счетах и имущество Swisspro, эквивалентное сумме задолженности, однако суд отказался это делать.

В октябре 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к Swisspro.

Украинские власти национализировали Одесский НПЗ Сергея Курченко
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кипрская компания была заемщиком по кредиту на сумму $379 млн, выданному ВТБ в 2013 году на покупку Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) у ЛУКОЙЛа. Покупателем выступала группа ВЕТЭК, которой владеет Сергея Курченко. Позже Одесский НПЗ перешел под контроль ВТБ в счет погашения кредита.

В июне 2017 года районный суд Одессы принял решение конфисковать имущество предприятия. В отношении ВЕТЭК тогда велось расследование о создании «преступной организации, которая собиралась завладеть имуществом госпредприятий».

Авторы: Мария Лисицына, Антон Фейнберг
Теги: ВТБ, Роснефть, Сергей Курченко
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