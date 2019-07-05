Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

Южнокорейская компания требовала от производителя смартфонов компенсации за неисполнение контракта по поставкам OLED-дисплеев для iPhone

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Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Refinitiv (подразделение входит в Thomson Reuters).

В обнародованной в пятницу финансовой отчетности южнокорейской компании за второй квартал текущего года говорится об одноразовой прибыли у Samsung Display. О чем именно идет речь, в отчетности не сказано. Аналитики Refinitiv утверждают, что речь идет именно о выплате неустойки от Apple.

О том, что Samsung Display требует от Apple компенсации в сотни миллиардов корейских вон за неисполнение контракта, сообщало в июне корейское издание Etnews. Стороны договорились о поставках определенного количества OLED-экранов, но из-за низких продаж iPhone X, на которых те были установлены, производитель смартфонов начал сокращать заказы.

В итоге доходы Samsung Display упали с $4,9 млрд в 2017 году до $2,3 млрд в 2018 году. Стороны несколько раз пытались урегулировать проблему, но решение так и не было найдено.