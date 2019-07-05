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«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны
Поводом для этого стал судебный иск в адрес компании со стороны Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ведомство требует обесточить центральный офис «Укрэнерго»
Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС

Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны. Об этом говорится в заявлении энергетической компании, опубликованном на сайте.

Спасательное ведомство подало в суд на «Укрэнерго», требуя отключить от электричества главный офис компании в Киеве. Причиной для таких требований стали результаты проверки, которые показали нарушения пожарной безопасности в здании. Госслужба по ЧС также требует запретить доступ сотрудникам компании к здание.

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«Укрэнерго», в свою очередь, заявляет, что большую часть нарушений, выявленных в центральном офисе, уже устранили. Исправление остальных проблем запланировано на 2020 год, когда будет проводиться реконструкция здания, объясняют в компании.

«Прекращение энергоснабжения здания сделает невозможным управление энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность», — предупреждает «Укрэнэрго».

«Укрэнерго» – энергетическая компания Украины, занимающаяся управлением Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС) и передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до региональных электросетей. В состав компании входят восемь энергосистем, которые охватывают всю территорию страны. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Укрэнерго», Украина
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