«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны

Поводом для этого стал судебный иск в адрес компании со стороны Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ведомство требует обесточить центральный офис «Укрэнерго»

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Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны. Об этом говорится в заявлении энергетической компании, опубликованном на сайте.

Спасательное ведомство подало в суд на «Укрэнерго», требуя отключить от электричества главный офис компании в Киеве. Причиной для таких требований стали результаты проверки, которые показали нарушения пожарной безопасности в здании. Госслужба по ЧС также требует запретить доступ сотрудникам компании к здание.

«Укрэнерго», в свою очередь, заявляет, что большую часть нарушений, выявленных в центральном офисе, уже устранили. Исправление остальных проблем запланировано на 2020 год, когда будет проводиться реконструкция здания, объясняют в компании.

«Прекращение энергоснабжения здания сделает невозможным управление энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность», — предупреждает «Укрэнэрго».