Glencore объявил о выкупе у инвесторов своих акций на $1 млрд

Швейцарская компания Glencore объявила о запуске программы по выкупу у инвесторов принадлежащих им обыкновенных акций Glencore. В общей сложности в период до 31 декабря 2018 года планируется потратить на выкуп бумаг до $1 млрд.

В сообщении Glencore отмечается, что первая часть программы стартует уже 5 июля, в рамках этого этапа планируется выкупить бумаги на общую сумму в £350 млн.

«Реализация программы соответствует заявленной финансовой политике компании», — отмечается в сообщении Clencore.

Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что объявление о начале выкупа акций последовало за резким падением котировок, после того как Минюст США затребовал у Glencore документы, касающиеся соблюдения компанией законов об отмывании денег и о борьбе с коррупцией.

3 июля акции Glencore на Лондонской фондовой бирже подешевели на 8,1%, что, по данным Reuters, стало худшим результатом более чем за два года. 4 июля снижение котировок продолжилось, однако уже 5 июля — после объявления о выкупе акций — сменилось ростом. На пике стоимость акций достигла отметки £3,346, что почти на 5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.