«Лондон русский. Бизнес»: Любовь Дуйко о российских капиталах в Британии
Бизнес, 19:00
0
«Лондон русский. Бизнес»: Любовь Дуйко о российских капиталах в Британии
После скандала с отравлением Скрипаля британские власти сменили риторику в отношении капиталов из России. Что будет с инвестициями и инвесторскими визами, рассказала старший партнер адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Дуйко
00:34 Чье имущество в Британии может попасть под арест
07:03 О выводе капиталов
09:16 Об инвесторских визах
11:42 О проверках российских капиталов