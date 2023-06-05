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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» Росатома

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» Росатома за откаты при постройке АЭС
По версии следствия, бывший топ-менеджер «дочки» Росатома в 2014-15 годах за откаты закупал оборудование при строительстве Нововоронежской АЭС. Все это время он находился под подпиской о невыезде, однако в 2022-м уехал из России

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора по закупкам компании «Атомэнергопроект» (дочерняя структура госкорпорации «Росатом») Валерия Кагача за откаты при строительства Нововоронежской АЭС-2. Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление суда.

Новая мера пресечения была избрана после того, как находившийся ранее под подпиской о невыезде Кагач во время судебного процесса по его делу в Мещанском райсуде столицы скрылся. Он также был объявлен в международный розыск.

Как отмечает «Коммерсантъ», Мещанский суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Кагача в августе 2021 года. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, Кагач и его подчиненные Алексей Лобода и Арсен Айвазян в период с 2014 по 2015 год, когда строилась Нововоронежская АЭС-2, за откаты закупали оборудование у единственного поставщика — компании «Рувента» по завышенным в десятки раз ценам. Так, в материалах фигурируют покупки у компании электрических шкафов стоимостью 8,4 млн руб. и маслоочистительной установки за 17,1 млн руб. При этом, например, реальная стоимость последнего контракта, по данным следствия, составляла лишь 743 тыс. руб.

С момента начала процесса Кагач находился под подпиской о невыезде, однако со временем бывший топ-менеджер перестал приходить на судебные заседания, отмечает газета. После этого прокуратура ходатайствовала о его заочном аресте.

Защита Кагача настаивала на отмене «арестного» решения и отмечала, что их клиент не был уведомлен надлежащим образом о судебных заседаниях. Однако Мосгорсуд счел несостоятельными эти и другие аргументы адвокатов. Мосгорсуд также счел доказанным, что подсудимый покинул в 2022 году территорию России и «данных о его возвращении не имеется», а рассмотрение дел его подельников иным райсудом никак не влияет на законность решения Мещанского суда.

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Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций СССР, введенная в эксплуатацию в 1964 году. Расположена в Воронежской области на расстоянии 3,5 км от города Нововоронеж. Нововоронежская АЭС-2 состоит из двух реакторов мощностью 1200 МВт (ВВЭР) и прилегает к основной АЭС. Первый энергоблок запустили в 2017 году, второй — в 2019-м. 

Строительство АЭС начали в июле 2009 года и планировали завершить к 2015 году. На постройку станции было выделено 215 млрд руб.

10 ноября 2016 года на 15-й день работы на 100 % мощности первый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 был отключен от сети защитой из-за отказа электрического генератора. В процессе разгрузки энергоблока произошел выброс пара парогенератора с открытием быстродействующих редуцирующих устройств с выбросом в атмосферу (БРУ-А). Блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд не пострадали, и после отключения были поставлены под напряжение. Причиной отключения турбогенератора явилось короткое замыкание в обмотке статора турбогенератора.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
АЭС откаты Нововоронежская АЭС суд заочный арест
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