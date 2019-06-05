Медведев одобрил изменение соглашения с Венесуэлой в пользу «Роснефти»

В действующем соглашении о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере реализации совместных стратегических проектов предлагается прописать обязательство сторон создавать благоприятные условия для «Роснефти»

Дмитрий Медведев и Игорь Сечин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением одобрил разработанный Минэнерго проект протокола о внесении поправок в соглашение о российско-венесуэльском сотрудничестве в сфере реализации совместных стратегических проектов. Премьер предложил президенту Владимиру Путину разрешить подписать протокол. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с ним подписанное в 2009 году соглашение о сотрудничестве предлагается дополнить, прописав в нем обязательство Москвы и Каракаса создавать «благоприятные и недискриминационные условия» и оказывать содействие компаниям «Роснефть» и «Групо Роснефть С.А.» в разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес на венесуэльском шельфе.

Лицензия на разработку газовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет с правом экспорта газа была получена «дочкой» «Роснефти» в декабре 2017 года. В сообщении «Роснефти» говорится, что геологические запасы месторождений оцениваются в 180 млрд куб. м, а базовое проектирование их освоения планировалось завершить до конца 2020 года.

В приложении к протоколу указывается, что власти Венесуэлы обязуются предоставить «Групо Роснефть» налоговые льготы, в частности освободить компанию и ее поставщиков и подрядчиков от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на импорт и таможенных пошлин на товары и услуги, необходимые для освоения шельфовых месторождений.