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Медведев одобрил изменение соглашения с Венесуэлой в пользу «Роснефти»
В действующем соглашении о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере реализации совместных стратегических проектов предлагается прописать обязательство сторон создавать благоприятные условия для «Роснефти»
Дмитрий Медведев и Игорь Сечин  (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением одобрил разработанный Минэнерго проект протокола о внесении поправок в соглашение о российско-венесуэльском сотрудничестве в сфере реализации совместных стратегических проектов. Премьер предложил президенту Владимиру Путину разрешить подписать протокол. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с ним подписанное в 2009 году соглашение о сотрудничестве предлагается дополнить, прописав в нем обязательство Москвы и Каракаса создавать «благоприятные и недискриминационные условия» и оказывать содействие компаниям «Роснефть» и «Групо Роснефть С.А.» в разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес на венесуэльском шельфе.

Лицензия на разработку газовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет с правом экспорта газа была получена «дочкой» «Роснефти» в декабре 2017 года. В сообщении «Роснефти» говорится, что геологические запасы месторождений оцениваются в 180 млрд куб. м, а базовое проектирование их освоения планировалось завершить до конца 2020 года.

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В приложении к протоколу указывается, что власти Венесуэлы обязуются предоставить «Групо Роснефть» налоговые льготы, в частности освободить компанию и ее поставщиков и подрядчиков от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на импорт и таможенных пошлин на товары и услуги, необходимые для освоения шельфовых месторождений.

Отдельно отмечается, что любое имущество «Роснефти» или «Групо Роснефть», которое компании используют на территории Венесуэлы для реализации газового проекта, не может быть экспроприировано или национализировано без уплаты справедливой рыночной цены. В случае же прекращения проекта власти Венесуэлы обязуются не чинить препятствий в вывозе данного имущества из страны без взимания каких-либо налогов, таможенных платежей или сборов.

Соглашение между Россией и Венесуэлой о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов вступило в силу в конце 2009 года. Изначально речь в нем шла об освоении месторождений на блоке Хунин-6 нефтеносного пояса Ориноко и возможности реализации проектов по освоению блоков Хунин-3, Аякучо-2 и Аякучо-3. В 2013 году соглашение было дополнено обязательством сторон обеспечивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в целях освоения при участии «Роснефти» месторождений на блоках Карабобо-2-Север и Карабобо-4-Запад на участке Карабобо.

В 2017 году «Роснефть» сообщала, что созданное при ее участии компания PetroVictoria (СП с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA) в рамках опытно-промышленной эксплуатации начала добычу на блоке Карабобо-2. Полномасштабное развитие проекта Карабобо планируется после 2020 года, отмечалось в отчете «Роснефти».

В июне 2019 года глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в 2018 году прирост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7% и в 2019 году компания не ожидает значительного его снижения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Венесуэла, «Роснефть», Дмитрий Медведев, Владимир Путин
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