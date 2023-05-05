«Авиакор» заявил о желании вновь выпускать самолеты Ан-140

Региональные самолеты Ан-140 выпускались на самарском заводе до 2015 года, однако после отказа украинских предприятий от поставок комплектующих, производство остановилось. В «Авиакоре» заявили, что намерены возродить производство

Собранный на «Авиакоре» Ан-140 (Фото: Николай Никитин / ТАСС)

Самарский завод «Авиакор» может возобновить программу строительства самолетов Ан-140, которая была остановлена 2015 году в связи с отказом от сотрудничества украинских предприятий, при условии импортозамещения комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовом отчете предприятия.

«С учетом отказа украинских предприятий от сотрудничества программа строительства самолетов Ан-140 в настоящее время остановлена. Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов», — говорится в отчете.

Согласно документу, компенсирующей мерой после остановки проекта Ан-140 стало участие «Авиакора» в проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога», а также изготовление компонентов для самолетов SSJ-100 и МС-21.

Ан-140 — турбовинтовой региональный грузо-пассажирский самолет, разработанный ГП «Антонов». Предназначен для пассажирских (52 пассажира) и грузо-пассажирских перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км. Был создан для замены пассажирских самолетов Ан-24 и Як-40 и грузовых Ан-26, Ан-30 и Ан-32. Первый полет Ан-140 российской сборки состоялся в августе 2005 года, с 2006 года самолеты этого типа серийно выпускались на «Авиакоре», несколько из них были переданы российским военным ведомствам, в частности ВМФ России. В 2015 году руководство предприятия объявило о приостановке программы выпуска Ан-140 из-за прекращения поставок с Украины.

Ранее о намерении возродить производство самолетов на самароском «Авиакоре» говорил губернатор региона Дмитрий Азаров. «Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — заявил глава региона в июне прошлого года.

Он отметил, что для «второго рождения» завода предприятию и его собственнику предстоит «выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации», в том числе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, выпускает легкие самолеты, например L 410 на 19 пассажиров). Губернатор пообещал «поспособствовать» достижению таких договоренностей.

«Авиакор» был основан в 1930 году в Воронеже, в 1941 году предприятие эвакуировали в Куйбышев (Самару). В советские годы выпускал бомбардировщики (Ил-4), штурмовики (Ил-2), противолодочные самолеты (Ту-142), пассажирские лайнеры (Ту-144), ракеты (Ла-350 «Буря»). С 2003 по 2015 год производил грузо-пассажирские Ан-140. За время существования завод выпустил более 22 тыс. самолетов.