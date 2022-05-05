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TeamViewer объявила о прекращении работы в России

Разработчик софта для удаленного доступа не будет продлевать контракты с российскими и белорусскими клиентами. Подписки, которые не подпадают под санкции, продолжат работать до истечения их срока
Фото: Ralph Orlowski / Reuters
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии.

«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте компании.

Существующие подписки на TeamViewer, которые не затрагиваются санкциями и «не связаны с неправомерным использованием продуктов», будут работать до истечения срока, но продлить их будет нельзя. Также компания утверждает, что заблокировала все нелицензионные подключения из России и Белоруссии.

Организациям на Украине услуги TeamViewer сейчас предлагаются бесплатно.

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В апреле о планах уйти из России объявил немецкий производитель ПО для бизнеса SAP. Компания прекратит все облачные операции в России, а клиентам, которые не попали под санкции, предложила скачать свои данные или перенести в центр обработки за пределами России. SAP также решила отказаться от поддержки и обслуживания локальных продуктов в стране.

В начале марта о приостановке продаж новых продуктов и предоставления услуг в России объявил Microsoft. Однако позже американский производитель ПО уточнил, что продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не находятся под санкциями.
 

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