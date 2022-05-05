Суд заочно арестовал экс-менеджера «Рэйлтрансхолдинга» из-за растраты

Эдуарда Рачковского подозревают в растрате, которая может составлять более 1 млрд руб. Он объявлен в международный розыск. В 2019 году суд по обвинению в хищении 1,8 млрд руб. заочно арестовал бывшего главу компании Сергея Шпака

Здание Мещанского суда (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-директора по экономике и финансам железнодорожного перевозчика ООО «Управляющая компания Рэйлтрансхолдинг», гражданина Украины Эдуарда Рачковского, он объявлен в международный розыск из-за обвинений в растрате. Об этом РБК сообщили в суде.

«Рачковский заочно арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск», — сказали в суде. Ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения организованной группой) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом.

О содержании уголовного дела в отношении Рачковского не сообщается, известно лишь, что международный розыск его объявило следствие, после чего следователи ходатайствовали перед судом о заочном аресте. Дело расследует следственный департамент МВД России.

Источник ТАСС сообщил, что ущерб от растраты по делу Рачковского «может составлять более 1 млрд руб.».

Компания «Рэйлтрансхолдинг» была создана в 2011 году бывшим заместителем председателя правления мариупольского машиностроительного предприятия «Азовмаш» Сергеем Шпаком. По данным «Ведомостей», компания в 2015 году приобрела Армавирский завод тяжелого машиностроения и на тот момент управляла собственным парком из 26 128 вагонов. Также «Рэйлтрансхолдинг» владел Новозыбковским, Южно-Уральским машиностроительными заводами и Брянским вагоноремонтным депо.

«Коммерсантъ» в 2018 году сообщал, что предприятие Уралвагонзавод (УВЗ) подало в суд иск о банкротстве «Рэйлтрансхолдинга». Суть претензий стороны тогда не раскрывали. Также газета писала, что между компаниями шел спор о лицензиях на вагонные тележки. В сентябре 2017 года УВЗ отозвал у принадлежащего «Рэйлтрансхолдингу» Новозыбковского машиностроительного завода лицензию на обычную тележку типа «18-100» и инновационную с увеличенной нагрузкой на ось типа «18-194-01», а также на вагоны на их базе из-за несоблюдения лицензионных условий.

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Между предприятиями также был и спор о поставках вагонов, отмечает «Коммерсантъ». В конце 2017 года УВЗ заявлял, что «Рэйлтрансхолдинг» задолжал около 1 млрд руб. за перепродажу вагонов в Казахстан, ранее суд уже взыскал с «Рэйлтрансхолдинга» 287,7 млн руб. в пользу УВЗ.

В 2019 году Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака. Его обвинили в том, что совместно с топ-менеджерами холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд руб. Защита бизнесмена заявила, что доводы следствия в пользу ареста безосновательны, к тому же Шпак ранее уведомлял следователей, что находится на лечении за границей, во Франции.

1 июля 2019 года Арбитражный суд Москвы признал «Рэйлтрансхолдинг» банкротом.