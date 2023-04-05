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Бизнес ,  
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ФАС объяснила планы разделить «РусГидро» на две части

ФАС: разделение «РусГидро» коснется дочерних и зависимых компаний на Дальнем Востоке
Разделение «РусГидро» на части коснется только дочерних и зависимых компаний холдинга на Дальнем Востоке в связи с переходом региона в ценовую зону рынка электроэнергии, где нельзя совмещать деятельность по передаче и генерации
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не имеет планов по разделению всего крупнейшего российского энергохолдинга «РусГидро» на две части — сети и генерацию, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

«Речь идет об определении плана мероприятий в отношении сетевых активов компании, которые находятся в данное время в составе группы лиц ПАО «РусГидро», в связи с необходимостью соблюдения условия о несовмещении естественно-монопольных (передача) и конкурентных (производство и сбыт электроэнергии) видов деятельности в границах ценовых зон», — пояснили в ведомстве.

На российском рынке электроэнергии существуют ценовые и неценовые зоны. Во-первых, мощности потребителям (кроме населения и приравненных к ним категорий) продаются по нерегулируемым ценам, во-вторых, цены регулируемые, кроме того, там не действует запрет на совмещение видов деятельности по передаче и генерации энергии. К неценовым зонам относятся Калининградская, Архангельская, Амурская области, Республика Коми, Якутия, Приморский и Хабаровский края и Еврейская автономная область.

ФАС уточняет, что четыре дочерние и зависимые организации «РусГидро» на Дальнем Востоке (ПАО «ДЭК», АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Якутскэнерго») на данный момент находятся в неценовой зоне, но в будущем этот регион собираются отнести к ценовой зоне, где будет действовать запрет на совмещение деятельности, потому и необходимо разделение, но только в отношении дальневосточных компаний холдинга.

Свое пояснение ФАС опубликовала после выступления замглавы ведомства Виталия Королева. Он сообщил, что ФАС совместно с Минэкономразвития и Минэнерго разрабатывает план разделения «РусГидро» на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. «Очевидно, что такую компанию, как «РусГидро», в один момент взять и разделить нельзя. Но, тем не менее, такие процессы будут происходить», — сказал Королев.

Член правления компании Роман Бердников рассказал, что холдинг будет действовать так, как «государство скажет», но, каким образом произойдет отчуждение, еще неясно. Источник РБК рассказал, что один из вариантов — продажа сетей и сохранение генерации в составе «РусГидро».

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РусГидро ФАС
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Замглавы ФАС рассказал о плане раздела активов «РусГидро» на две части
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