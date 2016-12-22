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«Русал» объявил о делистинге с биржи Еuronext
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«Русал» объявил о делистинге с биржи Еuronext
Бизнес, 09:36
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«Русал» объявил о делистинге с биржи Еuronext
Компания «Русал» подала заявку о делистинге своих глобальных депозитарных расписок с биржи Euronext. Процедура должна быть завершена к 4 мая
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Объединенная компания «Русал» объявила о начале делистинга своих глобальных депозитарных расписок с биржи Euronext.

«Компания сообщает, что подала заявку на делистинг своих глобальных депозитарных расписок (GDS) на Euronext Paris (коды ISIN US9098832093 и US9098831004)», — говорится в сообщении компании (есть у РБК).

Компания договорилась с Euronext Paris и The Bank of New York Mellon, являющимся депозитарием, исключить GDS компании из списка финансовых инструментов, допущенных к торговле на Euronext Paris, и прекратить действие депозитарного соглашения, в соответствии с которым выпускались GDS.

​Планируется, что процедура делистинга будет завершена к 4 мая 2018 года.

Правление Euronext Paris одобрило делистинг при условии, что держатели GDS смогут продать свои ценные бумаги на других биржах, при этом издержки по переводу ценных бумаг на другие площадки будут компенсированы компанией, говорится в сообщении «Русала».

Процедура листинга депозитарных расписок «Русала» на Euronext была завершена в январе 2010 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Русал» , биржи , NYSE Euronext
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