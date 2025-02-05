Минфин потребовал «пресечь» действия иностранцев в «Русском стандарте»

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Минфин потребовал от суда приостановить права зарубежных акционеров группы компаний «Русский стандарт». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях «антироссийских» санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», — сообщил Минфин.

Речь идет о компаниях «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка», которые «с учетом существенной значимости для российской экономики» правительство России включило в перечень экономически значимых организаций.

Теперь Минфин подал иск в арбитражный суд, чтобы «пресечь такие противоправные действия». Ведомство потребовало приостановить осуществление PASALBA LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка».

Холдинг «Русский стандарт» объединяет финансовые и алкогольные активы Рустама Тарико: банк «Русский стандарт» с одноименной страховой компанией и бюро кредитных историй, а также группу Roust, которая занимается производством и дистрибуцией водки и игристых вин. Roust выпускает водку под брендами «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли» и др., а также вина, виски, вермут, джин, коньяк и ликеры.

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