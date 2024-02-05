Суд признал банкротом бывшего зампреда правления «Газпрома»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Валерия Голубева, говорится в картотеке дела.
Голубев подал заявление о банкротстве 27 декабря 2023 года, однако оно было оставлено без движения до 13 февраля из-за выявленных в документах нарушений. Повторно суд рассмотрел этот вопрос 1 февраля, признав иск обоснованным.
Сумма исковых требований к Голубеву составляет 729 млн руб., передает «Интерфакс».
«Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в результативной части решения суда.
Финансовым управляющим в деле о банкротстве Голубева был назначен Иван Куропятников. Суд запланировал рассмотрение отчета о реализации имущества бывшего зампреда правления «Газпрома» на 4 июля.
Голубев родился в Ленинграде в 1952 году. Он окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Служил в органах КГБ СССР, после чего работал в администрации Санкт-Петербурга начальником секретариата мэрии, главой администрации Василеостровского района, председателем комитета по туризму, а также представлял Законодательное собрание Ленинградской области в Совете Федерации.
Голубев работал в «Газпроме» с 2006 по 2019 год. Он курировал внутренний рынок газа (продажа и газификация), а также строительство некоторых газопроводов, в том числе «Силы Сибири». После объявления об отставке глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил благодарность Голубеву за многолетнюю плодотворную работу.
Как рассказывал источник РБК в компании, претензий к топ-менеджеру не было. Вместе с тем директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин назвал уход Голубева удивительным, так как он был коллегой президента России Владимира Путина по петербургской мэрии. Издание Forbes называло топ-менеджера «сослуживцем Владимира Путина по КГБ» и одним из «последних оппонентов» Миллера в руководстве «Газпрома».
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