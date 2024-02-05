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Суд признал банкротом бывшего зампреда правления «Газпрома»

Суд признал банкротом бывшего зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева
Суд признал банкротом бывшего зампреда правления ОАО «Газпром» Валерия Голубева, сумма исковых требований составила 729 млн руб. Голубев, работавший когда-то вместе с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга, ушел с поста в 2019 году
Валерий Голубев
Валерий Голубев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Валерия Голубева, говорится в картотеке дела.

Голубев подал заявление о банкротстве 27 декабря 2023 года, однако оно было оставлено без движения до 13 февраля из-за выявленных в документах нарушений. Повторно суд рассмотрел этот вопрос 1 февраля, признав иск обоснованным.

Сумма исковых требований к Голубеву составляет 729 млн руб., передает «Интерфакс».

«Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в результативной части решения суда.

Финансовым управляющим в деле о банкротстве Голубева был назначен Иван Куропятников. Суд запланировал рассмотрение отчета о реализации имущества бывшего зампреда правления «Газпрома» на 4 июля.

Голубев родился в Ленинграде в 1952 году. Он окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Служил в органах КГБ СССР, после чего работал в администрации Санкт-Петербурга начальником секретариата мэрии, главой администрации Василеостровского района, председателем комитета по туризму, а также представлял Законодательное собрание Ленинградской области в Совете Федерации.

Голубев работал в «Газпроме» с 2006 по 2019 год. Он курировал внутренний рынок газа (продажа и газификация), а также строительство некоторых газопроводов, в том числе «Силы Сибири». После объявления об отставке глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил благодарность Голубеву за многолетнюю плодотворную работу.

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Как рассказывал источник РБК в компании, претензий к топ-менеджеру не было. Вместе с тем директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин назвал уход Голубева удивительным, так как он был коллегой президента России Владимира Путина по петербургской мэрии. Издание Forbes называло топ-менеджера «сослуживцем Владимира Путина по КГБ» и одним из «последних оппонентов» Миллера в руководстве «Газпрома».

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Юлия Овчинникова
Россия Газпром Валерий Голубев банкрот суд
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