Суд признал банкротом бывшего зампреда правления «Газпрома»

Суд признал банкротом бывшего зампреда правления ОАО «Газпром» Валерия Голубева, сумма исковых требований составила 729 млн руб. Голубев, работавший когда-то вместе с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга, ушел с поста в 2019 году

Валерий Голубев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Валерия Голубева, говорится в картотеке дела.

Голубев подал заявление о банкротстве 27 декабря 2023 года, однако оно было оставлено без движения до 13 февраля из-за выявленных в документах нарушений. Повторно суд рассмотрел этот вопрос 1 февраля, признав иск обоснованным.

Сумма исковых требований к Голубеву составляет 729 млн руб., передает «Интерфакс».

«Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в результативной части решения суда.

Финансовым управляющим в деле о банкротстве Голубева был назначен Иван Куропятников. Суд запланировал рассмотрение отчета о реализации имущества бывшего зампреда правления «Газпрома» на 4 июля.

Голубев родился в Ленинграде в 1952 году. Он окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Служил в органах КГБ СССР, после чего работал в администрации Санкт-Петербурга начальником секретариата мэрии, главой администрации Василеостровского района, председателем комитета по туризму, а также представлял Законодательное собрание Ленинградской области в Совете Федерации.

Голубев работал в «Газпроме» с 2006 по 2019 год. Он курировал внутренний рынок газа (продажа и газификация), а также строительство некоторых газопроводов, в том числе «Силы Сибири». После объявления об отставке глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил благодарность Голубеву за многолетнюю плодотворную работу.

Как рассказывал источник РБК в компании, претензий к топ-менеджеру не было. Вместе с тем директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин назвал уход Голубева удивительным, так как он был коллегой президента России Владимира Путина по петербургской мэрии. Издание Forbes называло топ-менеджера «сослуживцем Владимира Путина по КГБ» и одним из «последних оппонентов» Миллера в руководстве «Газпрома».